Меньше месяца остается до выборов президента Российской Федерации и Запад, поставивший себе цель победить любой ценой, будет использовать для этого любые возможности. В том числе через дестабилизацию союзной Белоруссии.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинский фронт всё больше погружается в пессимизм и отчаяние. О том, что победы военным путём ждать не стоит, несмотря на все оружейные поставки и выделяемые деньги, говорили и в кулуарах недавно завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности. Разведка у них хорошая, значит знают о чём говорят.

Экономически подорвать Россию тоже не получилось. Это признали все так называемые международные институты. И готовящийся к принятию 13-й пакет санкций тоже мало что изменит. Логистически и коммуникационно Россия уже диверсифицировалась, да и мир стремительно меняется, так что пакеты принимаются в основном для отчетности и красивых презентаций на всяких форумах. Мало того, в своём недавнем выступлении на заседании по экономическим вопросам с правительством Владимир Путин анонсировал новую социально-экономическую программу на ближайшие шесть лет. Она будет «проактивная», что означает — будет предвидеть тренды будущего, потребности и изменения. Первый раз президент упомянул этот термин на петербургском форуме — 2023. Очевидно ещё подробнее об этой программе глава государства будет говорить в своем послании 29 февраля. Так что Россия экономически не просто не падает, а деятельно готовится к новому технологическому переходу.

Наконец, телефонный опрос россиян, проведённый в ноябре прошлого года одной из крупнейших независимых организаций по социальным исследованиям в Соединенных Штатах — NORC at the University of Chicago, показал, что раскачать наше общество изнутри шансов почти нет. Абсолютное большинство тех, кто намерен принять участие в выборах, готовы проголосовать за Путина и поддерживают СВО. 64% респондентов считают конфликт на Украине цивилизационным конфликтом России с Западом.

Одна из незакрытых пока «возможностей», в которую продолжают верить западные стратеги — попытаться дестабилизировать ситуацию в России через Белоруссию. Эти планы вынашиваются уже как минимум 12 лет. Ещё в 2011 году, после провала «цветной революции» в Белоруссии по итогам выборов 2010 года, поляки предложили и настойчиво продвигали в среде западного полит-бомонда идею создания координирующей борьбу с режимами на Украине и в Белоруссии организации. В конце концов она нашла поддержку у немцев, и в 2012 году Евросоюзом был создан «Европейский Фонд Демократии» («European Endowment for Democracy», EED). В феврале 2014 года на Украине свергли Януковича. В марте 2017 года, во время празднования очередного «Дня воли» национал-радикалы попытались устроить массовые беспорядки в Минске с использованием оружия украинского происхождения и соратников с Украины. Фонд Демократии вышел на полную мощность своей деятельности.

Американцы конечно тоже не сидели сложа руки. Помощник госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд не просто так раздавала печеньки на майдане. Уже весной, после его победы, в разговоре с послом США на Украине Джеффри Пайетом она по-хозяйски расставляла политических деятелей создаваемого антирусского новообразования как пешки на своей шахматной доске, при этом называя их не по фамилиям и даже не по именам, а используя какие-то сокращения, больше похожие на клички.

В Белоруссии в 2020-м номер опять не прошел. Хотя «демократоры» подготовились основательно. Агитационная работа с обильными посулами, подкупом и шантажом велась и по вертикали, и по горизонтали. Работали со всеми, от чиновников, дипломатов и полицейских, до рабочих крупнейших предприятий. Но главный упор конечно делался на интеллигентную молодежь, айтишников, стартаперов Парка высоких технологий, созданного Лукашенко, студентов, и так далее. После разгрома сил, пытавшихся сделать из Белоруссии анти-Россию номер два, уцелевшая их часть не смирилась с поражением. Как и их кураторы. И сейчас они готовятся к очередному выпаду.

По какому сценарию это может произойти?

Судя по информации белорусских силовиков, на территории Польши, стран Балтии и Украины готовятся боевики. Представители руководства этих стран заявляют о том, что на их территории якобы находятся многие белорусы, которые желают вернуться и свергнуть власть у себя на родине. На самом деле эти отряды состоят далеко не только и даже не столько из беглых белорусов, сколько из украинских боевиков-националистов, представителей спецслужб Запада и наёмников.

Они формируют достаточно большие отряды, численностью от ста до трехсот хорошо подготовленных, экипированных и ориентирующихся на местности бойцов. Их цель: зайти в Белоруссию, захватить какой-то населенный пункт, что стало бы определённым триггером для дальнейшей дестабилизации ситуации в стране. В результате этого должно якобы возникнуть восстание против власти. Боевики, пользуясь ситуацией, когда страна пребывает в хаосе, смогут захватывать город за городом, идти на столицу, а им помогут, например, польские регулярные части или какие-то гибридные формы военного участия со стороны Польши в виде ЧВК, проникающие в Брест и Гродно.

В случае попытки осуществления такого сценария, предусматриваются ответные действия не только со стороны собственно белорусских силовиков, но и бывших «вагнеровцев», которые сейчас частично дислоцируются в Белоруссии и обучают белорусские спецслужбы, а также военнослужащих и техники объединенной российско-белорусской группировки, расквартированной в республике. А это чревато уже втягиванием Беларуси в полномасштабный конфликт. И России, как члена Союзного государства, разумеется, тоже. В период или после выборов президента России для Запада — это самое то, что надо.

Определённые шаги в данном направлении уже делаются.

Во-первых, 19 февраля Совет ЕС принял заявление, в котором говорится, что Евросоюз готов выделить Минску финансовую помощь в размере 3 миллиардов евро, если Белоруссия «перейдет к демократии». В документе Совет ЕС подтвердил свою «непоколебимую поддержку стремления белорусского народа к свободной, демократической, суверенной и независимой Белоруссии как части мирной и процветающей Европы». «Будущая демократическая Белоруссия займет место в европейской семье», — подчеркнули в Совете ЕС. Это поощрительный зонд для белорусских «фистульных собак» страдающих избыточным слюноотделением по любым западным словам и телодвижениям.

Во-вторых, 25 февраля 2024 года в Белоруссии пройдёт единый день голосования, на котором гражданам страны предстоит выбрать депутатов в Палату представителей и местные Советы. Разумеется, результаты этих выборов в Европе и на Западе в целом будут всячески оспариваться, а сами выборы дискредитироваться. Общественное мнение как в самой Белоруссии, так и за её пределами готовят к мысли, что всё это нелегитимно и держится исключительно на штыках, причём в основном российских, поскольку «истинные» белорусы ненавидят режим, но запуганы, задавлены, затерроризированы репрессиями, и только и ждут своего освобождения. А значит, что против двух «последних тиранов Европы» — Путина и Лукашенко, хороши все средства. Эта линия поведения уже проводится на Украине, которая воюет откровенно террористическими методами, но её в «цивилизованном мире» никто не осуждает. Здесь будет продолжена эта логическая цепочка.

В-третьих, в Белоруссии на данный момент находится огромное количество украинских беженцев. По данным погранкомитета республики, озвученным в сентябре прошлого года, в страну к тому моменту прибыло 117 тысяч граждан Украины. Что интересно, большинство транзитом через Польшу — 77 779, через Литву — 19 664, и через Латвию — 4 270 человек. Какие настроения у этих людей? В особенности тех, что прибыли с территории Польши и стран Балтии? Кто и в каком ключе с ними там поработал? Сколько среди них законспирированных боевиков и специалистов «цветных революций» разного профиля? Сказать очень сложно. Но для маленькой Беларуси это может представлять большую опасность.

В-четвертых, как сказал 20 февраля на совещании с силовиками Лукашенко, возле границ Белоруссии уже сосредоточены порядка 32 тысяч военных, а также более 1 тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов. Для чего? Ведь более чем очевидно, что Лукашенко всеми силами старается избежать участия своей страны в вооруженном конфликте с кем бы то ни было. В противном случае, он бы уже давно это сделал, и Россия от такой помощи не отказалась. Значит эту технику сосредоточили не для обороны, а для нападения. Точнее для того, чтобы обеспечить второй эшелон гибридной армии вторжения. Об этом говорит и беспрецедентный уровень всех видов разведки против республики, о котором 20 февраля, заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. Он также сообщил, что вооруженные силы Польши проводят масштабную реорганизацию группировки войск на белорусском направлении, в Литве и Латвии на закрытых режимных территориях осуществляется сооружение объектов инфраструктуры для размещения воинских подразделений стран НАТО.