Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Судя по ситуации на сегодняшний день, отставка уже решённое дело: The Washington Post пишет о том, что Киев проинформировал Вашингтон о намерении уволить главкома ВСУ. Но сама отставка еще не состоялась. Это породило популярный на Украине мем о «Залужном Шрёдингера».

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Если кот Шрёдингера равновероятно жив и мёртв, то главком ВСУ одновременно исполняет обязанности и уволен. СМИ который день сообщают новые подробности: «уволили» — «ещё нет», «поменяют на Сырского!» — «нет, на Буданова!», «всё это фейк» — «нет, вот совсем скоро будут снимать». В общем, типичная украинская история. Но всё же крупица истины во всей этой мышиной возне есть — иначе бы и самой возни не было.

За что выгоняют

Отталкиваться можно от двух событий. Во-первых, от версии, которую опубликовал журналист Сеймур Херш в своем блоге.

Согласно его колонке, причиной возни вокруг Залужного стали якобы переговоры Залужного с представителями Запада о прекращении огня и какой-то версии перемирия с Россией. И всё это за спиной у Зеленского и без предварительного обсуждения с ним.

Ну то есть примерно как Гимлер в «17 мгновениях весны», только тут Штирлиц обо всем узнал и рассказал Борману.

Доказывать такие вещи всегда сложно, но ничего невероятного в таких беседах Залужного с Западом нет.

Достаточно вспомнить интервью Залужного изданию The Economist, вышедшее в ноябре 2023 года: «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик <…> Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет». А раз тупик и не будет, значит, что? Надо договариваться.

Даже если Херш ошибается и ничего подобного не было, есть второе событие, и уж оно-то точно было: статья Залужного для CNN. Где он рассуждает о задачах на 2024 год.

На первый взгляд, это задачи для ВСУ: обеспечение армии высокотехнологичными средствами; новая философия подготовки и ведения боевых действий; внедрение новых боевых возможностей. Но если задуматься, то всё перечисленное далеко выходит за границы его компетенции. Задачи для ВСУ, но ставить их и обеспечить их выполнение может только тот, кто находится во главе государства.

Получается, что сама статья уже неприкрытая заявка на гетьманскую булаву.

Тем более что разговорчики об этом идут ещё с лета 2023 года, и они очень не в пользу Зеленского.

Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия. Причём вариант «полностью доверяю» в отношении Залужного выбрали 63% опрошенных, тогда как по отношению к Зеленскому так ответили уже лишь 39% респондентов.

Доверие не равно голосам на выборах, поэтому (по данным той же группы «Рейтинг») Зеленский во втором туре гипотетических выборов набирает голосов больше, чем Залужный (42% против 40%). Но должен-то больше 50%! К тому же 42/40 — это практически паритет. И значит, у Зеленского есть равный ему соперник. И все это на фоне того, что Залужный вообще-то официально о президентских амбициях даже не заикался.

Вопрос лишь в том, что такого совершил Залужный для того, чтобы сравняться в популярности с Зеленским, став для него угрозой? Как это нередко бывает, проблему Залужного создал сам Зеленский.

За что любят

Для начала вспомним, что именно Зеленский и сделал Залужного главнокомандующим в 2021 году по совету главы своего Офиса Андрея Ермака.

Во-вторых, в плюс Залужному сыграли события 2022 года. Как это ни парадоксально, но первый год войны был для ВСУ куда успешнее второго. Ведь тогда им удалось (в результате боёв или отступления ВС РФ в Киевской, Харьковской, Херсонской областях) отбить 40 тысяч кв. км территории. Тогда как в 2023-м — немногим более 300 кв. км.

В-третьих, на фоне успехов 2022 года Залужный из генерала и главкома ВСУ превратился в своего рода символ.

Музыкант Oisho BTZ посвятил ему музыкальную композицию, в городах начали появляться граффити «С нами Бог и Залужный» (с Зеленским, заметим, таких граффити не появилось). Украинские патриотические паблики распространяют мемы с Залужным (в основном переделки мемов про Чака Норриса).

При этом сам Залужный не слишком активно лезет в СМИ. Тот же Буданов уверенно опережает его по количеству розданных интервью, хотя должность главы разведки как раз публичности не предполагает.

В плюс Залужному играет и внешность, и происхождение, и карьера.

В отличие от Зеленского, Залужный — стереотипный «средний украинец»: широколицый, незлобный балагур. Если не знать, что он главком ВСУ, его вполне можно было бы принять за владельца шиномонтажки в Новоград-Волынском, откуда он как раз и родом. После школы — техникум, потом — Одесский институт сухопутных войск, путь от взводного до командующего ВСУ. Высоко взлетел, но при этом он понятен и близок любому украинцу. Ближе, чем артист и КВНщик Зеленский.

Видимо, все эти факторы и надули рейтинг Залужного как политической фигуры. Довершил же дело сам Зеленский.

Согласно опросу КМИС — ещё одного украинского социологического центра — 72% опрошенных негативно восприняли бы новость о замене Залужного другим генералом. Поддержали бы такую замену всего 2%.

Хотя даже не это главное.

Отставка освобождает Залужного и не только снимает с него ответственность, но и лишает Офис Зеленского возможности интриговать, вешая на командующего негатив за военные промахи.

Чем-то напоминает историю с избранием Кличко мэром Киева. Как политик и городской управленец он был абсолютным нулём. И всё, о чём его просили во время кампании технологи: «Молчи». Для победы ему хватало личного рейтинга, и основная задача была в том, чтобы не разрушить этот рейтинг глупыми заявлениями.

Примерно та же задача будет и у Залужного: молчать и сохранять рейтинг до выборов. А любые минусы Зеленского будут идти Залужному в плюс. Впрочем, в своё время и сам Зеленский также получил президентский пост. Если бы он откровенно рассказал избирателям, что на самом деле собирается делать на посту президента, то так бы и остался популярным комиком.