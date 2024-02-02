Политический обозреватель, автор тг канала Русский инженер. Выпускник Днепропетровского физтеха, инженер ракетостроитель. Предприниматель, спортсмен, участник СВО - занимался организацией гуманитарной помощи жителям Васильевки, Бердянска, участвовал в создании органов власти, был советником главы города Бердянска. Экспертная специализация, по современным вооружениям, аэрокосмическим технологиям, энергетика, логистика, политические и административные процессы в регионе Новороссии (Поднепровье, Таврия).

В 2024 году мировые новости затмили военные сводки с Украины, Газы, Йемена и других горячих точек. Между тем прямо на наших глазах происходит настоящая техническая революция, человек воплощает давнюю мечту: летать так просто, как ездить в автомобиле.

Иван Шилов ИА Регнум

Вслед за революцией, которую в военном деле совершили дроны, незаметно для окружающих началась другая революция, способная навсегда изменить мир так же, как совсем недавно это сделали смартфоны и интернет. Это революция втолов (вертикально летающих аппаратов).

Сто с небольшим лет назад люди поднялись в небо на самолётах. С тех пор они проделали путь от конструкций из реек и фанеры до сверхзвуковых скоростей, но не решили своей главной проблемы: отсутствия возможности подниматься и удерживаться в воздухе на одном месте. Из этого следует необходимость аэродрома и разбега с пробегом при взлёте и посадке.

К середине ХХ века этот недостаток частично был решен.

Появились вертолёты, способные полноценно функционировать. Они могли садится где угодно при наличии ровной поверхности и достаточно свободного места для винта. Однако в этом случае возникла иная проблема. Винт при касании чего-либо завершал полёт катастрофой.

Но самое главное — вертолёты расходуют топлива в несколько раз больше, чем самолёты, и летают относительно медленно. Скорость полета более 300 км/ч уже является рекордной. Кроме того, сложная редукторная трансмиссия для винта очень дорогостоящая в производстве, и во многом поэтому в массовый выпуск (в отличие от автомобиля), вертолёт запущен не был.

С момента появления вертолетов шло развитие электроники.

И примерно 10-15 лет назад появились все необходимые компоненты, которые преодолевают недостатки вертолёта, как средства, пригодного к посадке вертикально, и экономически выгодного, да ещё и относительно недорогого. А именно: электромоторы, генераторы, батареи и системы преобразования электричества.

До 2010-х перечисленные компоненты вместе имели такую удельную массу, что вообще не имело смысла делать подобные летающие конструкции. Но сейчас необходимые детали появились в наличии, сначала в автотранспорте, и затем в авиации.

И мы, по сути, находимся в начале эпохи, которую ознаменует тот, кто первым соединит наиболее рациональным способом все эти элементы в одну схему, способную определить несколько последующих десятилетий, а может и более длительный период.

Теперь уточним, почему вертикально взлетающие аппараты (втолы) являются настоящей революцией, а не просто очередной версией вертолёта.

Во-первых, уменьшенные размеры опасной зоны вращения винта, и у большинства вариантов прототипов выше пассивная безопасность, за счет чего ниже риск аварии

Во-вторых, заметно более низкий расход энергии относительно вертолёта, и поэтому дальность заметно выше.

В-третьих, стоимость серийного производства будет заметно, просто в разы, ниже, чем у вертолёта. При более высокой надёжности и возможности лететь самостоятельно.

К примеру, один аппарат, рассчитанный на 4 человек, сможет пролететь до 1000 км, потратив на это 200 -300 литров бензина, при цене в 10-15 млн рублей (условный обобщенный расчет). И при этом он сможет приземлиться на площадку возле дома, на поляну, во дворе и так далее. Такой вид транспорта станет доступным для многих людей, пусть сначала не для всех, но он на порядок более бюджетный, чем вертолёт.

И главное, такие прототипы уже есть. Они летают по всему миру, в некоторых местах активно вводятся в эксплуатацию.

В ноябре в рамках Dubai Air Show 2023 заключен исторический контракт между американской компанией Archer Aviation и оператором вертолётных линий в ОАЭ Air Chateau на закупку 100 аэротакси общей стоимостью около $500 миллионов. По планам, первые 100 электролетов будут готовы к эксплуатации уже в 2026 году. Одновременно с запуском Air Chateau, арабский

Кадр из видео

Инвестиционный фонд Абу-Даби намерен внедрить услуги аэротакси. Соглашения на поставку 200 машин также заключены с Индией. Еще шесть электролётов приобретены армией США для специальных операций.

Конечно же вертикально взлетающие аппараты — это революция не только в транспорте, но и в военном деле. Если вертолётный десант в сотню машин — очень сильный козырь, на что способен десант в количестве от 2 до 3 тысяч машин?

В Великобритании на данный момент также ведется активный поиск оптимальных тактических схем. Следует отметить, что британцы уделяют особое внимание лёгкой пехоте, тактике просачивания малыми группами.

Заброска передовых групп перед вертолётным десантом, которые могут закрепиться на необходимом участке, обеспечить безопасность высадки. ДРГ с лёгким управляемым вооружением становятся костью в горле. 8-10 человек с лёгким миномётом, пулемётом, антиматериальной винтовкой, тяжёлой снайперкой, ручным револьверным гранатомётом и несколькими ПЗРК и ПТУРами — такая команда может принести очень много вреда в уязвимом месте.

А если таких групп пара десятков, и они чётко между собой координируются, то ликвидировать их крайне сложно. Даже на море операции с высадкой групп и десанта сильно изменятся.

Ну и не стоит думать, что кажущаяся уязвимость в полёте, позволит их легко уничтожить.

Скорее всего, окажется как с дронами, которые, казалось бы, легко сбить из автомата, но на практике для этого требуется приложить огромные усилия. Модернизированная конструкция позволит пилотам одной рукой использовать оружие, а второй — управлять полетом.

До начала СВО многие скептики не верили в эффективность дронов. Цену их технического анализа мы уже понимаем.

В настоящий момент уже существуют сводные таблицы по готовности множества аппаратов у разных разработчиков. 2025–2026 годы станут пиком выхода прототипов, и лучшие из них пойдут в серийное производство. Два-три года на опытную эксплуатацию, изменения законодательства, и повторится результат 1910-х, когда количество разработок первых самолётов перешло в качественный рост, и следом массовое применение во множестве сфер деятельности.

Втолы — вертикально взлетающие аппараты — несмотря на скепсис многих критиков, уже переходят от стадии опытных полетов, к серийному производству.

В России, с её просторами, выгода от этой транспортной революции тем более очевидна.

Страна располагает всеми необходимыми возможностями, чтобы создать, по сути, собственный «айфон» среди воздушных машин. У России есть фора, за счёт отсутствия у нас влиятельной «зеленой» повестки, из-за которой в других странах идёт перекос на чисто электрическую схему, в ущерб более эффективной схеме гибрида с двигателем внутреннего сгорания.

И у нас в стране имеются такие проекты.

Наше время напоминает конец XIX — начало XX веков по количеству прорывных новинок, которые кардинально меняют наш привычный мир. Поэтому можно использовать опыт той эпохи для анализа схожих процессов. При наличии политической воли Россия могла бы стать страной-лидером, кто первой запустит серийное производство таких аппаратов. Необходимые ресурсы и компетенции имеются, как и проекты, которые можно реализовать в достаточно короткие сроки.

Создание российских втолов — лёгких самолётов вертикального взлёта и посадки — вопрос государственной важности и технологического суверенитета страны. У России есть возможность сыграть ведущую роль в этом новом большом деле.