Случившиеся на днях покушение на лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре неожиданно получило значительное внимание в российских СМИ. Возможно, это произошло на фоне уже озвученных планов по вхождению и активному присутствию в регионе новой структуры Министерства обороны — Африканского корпуса.

ТАСС/AP Photo/Sophie Garcia

Наследник Санкара

Буркина-Фасо, страна в которой у власти находится самый молодой африканский лидер — 34-летний капитан Ибрагим Траоре, о ней и о ее молодом лидере узнала большая часть России лишь после знаковых фото человека в военной форме и с подчеркнутой военной выправкой рядом с Владимиром Путиным во время фотосессии на Саммите «Россия-Африка».

Тогда, в июле прошлого года, многие зарубежные, и зачастую враждебные наблюдатели отметили, что во время панельной дискуссии именно Ибрагиму Траоре дали одному из первых слово среди всех африканских лидеров, а во время общей фотосессии именно он стоял ближе всего к российскому лидеру.

Этим вещам на Западе, да и в самой Африке, придается особое значение. Не могло это быть случайным событием и для петербургского саммита «Россия-Африка».

После него уже журналисты ведущих российских СМИ стали погружаться в историю взаимоотношения двух стран — России и Буркина-Фасо — и, к своему удивлению, обнаружили показательные параллели.

Достаточно вспомнить визит Тома Санкара в 1987 году в СССР, и яркие революционные речи африканского лидера, который сегодня стал иконой панафриканского движения, с трибуны ООН. Не зря его еще называют «африканским Че Геварой». Подобно молодой Кубе 1960-70 годов Санкара (и в целом, африканские лидеры) могли еще вдохнуть жизнь в дряхлеющий советский социализм, но не случилось.

Зато современные события, и новая страница взаимоотношений двух стран — действительно, подобны чуду.

Начнем с того, что сам приход к власти с 1-го на 2-е октября 2022 года ранее никому неизвестного капитана специального подразделения «Кобра» стал полной для всех неожиданностью.

Причем, как африканист и как человек не один месяц, проведший в Буркина-Фасо, уверяю: приход к власти капитана Траоре стал полной неожиданностью даже для самых смелых политических активистов в самом Уагадугу.

РИА Новости/Ибрагима Траоре Президент РФ Владимир Путин и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре

Полная идентификация нового политического лидера с Тома Санкара и его наследием, его идеологического реабилитация в том числе в геополитической сфере — стратегический союз с Россией, социалистическая и абсолютно враждебная для запада риторика новых властей, — все это было возможно только в смелых мечтах немногочисленных санкартистов.

И сегодня этих политических романтиков (а для кого-то — радикалов), увы, не так много в самом Буркина-Фасо. Общество там как будто еще не осознало всей масштабности происходящего.

Нужно сказать, любые успехи Тома Санкары, его политическое наследие вытравливались на протяжении долгих лет профранцузским режимом Рока Каборе, а его последователи подвергались преследованиям.

Капитанский клуб

Но вернемся к обстоятельствам прихода к власти Ибрагима Траоре.

Это ключевой момент. Почему оно стало возможным, при столь значимой оговорке, что общество и элиты (что еще более значимо) были к этому не готовы?

Все дело в войне, в состоянии которой живет страна начиная с 2019 года.

После распада Ливии, вернее ее уничтожения западной коалицией, с территории страны на юг распространилась угроза джихадизма. Вооруженные силы Буркина-Фасо, которые традиционно полагались на французский военный контингент и не имели должного опыта, оснащения и численности, оказались не готовы к масштабной войне с хорошо вооруженными группами, просачивавшимися через северные границы Мали и Нигера.

К тому же, оказалось, что часть местного населения (и определенные этнические группы, например фульбе, третий по численности этнос в стране) восприимчивы к пропаганде радикалов. Накладываются на эти процессы и традиционные проблемы Африке, — высокая безработица среди молодежи, неразвитость инфраструктуры и образования, и т.п.

В этих критических условиях, в 2019 году были созданы специальные подразделения в армии (грубо говоря, спецназ) «Кобра» для борьбы с джихадистами. На плечи этих подразделений легли самые ответственные участки полыхающих регионов, и эти же подразделения несли самые серьезные потери, что не могло не вызывать недовольства среди младшего и среднего офицерского состава.

Из этого боевого братства родилась группа офицеров, которая и пришла к власти в 2022 году.

Это очень узкая прослойка людей в армии, порядка 20-30 человек, примерно одного и того же возраста (30-35 лет) и примерно в одном звании. Их еще называют «капитанским клубом». Все молоды и неопытны. Все идеалисты. И самое удивительное, — уже около полутора лет им удается удерживать власть в стране. Вопреки всему.

Подчеркнем главное: называть действующие власти «военной хунтой», как это принято в западной прессе, — в корне неправильно.

Пришедшие в власти офицеры не выражают интересы армии, которая традиционно считалось элитой в африканских странах Сахеля. И что самое удивительное, не могут полагаться целиком на армию, выходцами из которой являются.

РИА Новости/Илья Питалев Военнослужащий Буркина-Фасо

Достаточно учесть тот факт, что большая часть высшего офицерского состава так или иначе связана с Францией (в большинстве своем проходили там обучение), и традиционно африканские военные являются тем инструментом через которых Франция реализует свое влияние на Черном континенте.

По моим подсчетам нынешнее покушение — это, как минимум, седьмая попытка государственного переворота за год с небольшим нахождения капитана Траоре у власти.

И я практически уверен, что в ближайшие полгода одна из таких попыток увенчается успехом.

По той простой причине, что армия и спецслужбы в Буркина-Фасо имеют огромное влияние и формируют национальную элиту, и как раз в этих слоях общества Ибрагим Траоре, как это ни странно, не имеет надежной поддержки.

Столица против провинции

Приведу также еще один факт, который бросается стороннему наблюдателю при сколь-либо продолжительном нахождении в стране.

Это в целом размеренная и достаточно развитая (по африканским меркам) жизнь столицы Уагадугу. Все кафе и рестораны работают и заполнены если не полностью, то наполовину, поддерживается социальный и хозяйственный порядок, горожане спешат по свои делам, на дорогах немало дорогих авто.

Все это контрастирует с той риторикой (которая явно чужда столичным жителям), которую озвучивают новые власти. Все эти люди в форме с высокими словами о морали, о Родине, о справедливости и самопожертвовании, — смотрятся на фоне столичной жизни, как минимум, неуместно.

Да, и сам Траоре, как будто чувствуя отсутствие этой взаимности, большую часть своего рабочего времени и все свои значимые обращения к нации — записывает именно из регионов. В регионах у него присутствует реальная поддержка большинства.

Теперь поставим вопрос по-другому. Видят ли сами новые власти нестабильность собственного положения?

Думаю, да. Именно поэтому среди высшего офицерского состава армии и спецслужб происходят частые кадровые замены. Чтобы не дать успешно свиться контрреволюционному заговору.

Другой эффективный прием, который успешно применяют новые власти — это работа с традиционными медиа (ТВ, радио, пресса). Популярность Ибрагима Траоре среди простых людей не только интуитивная и стихийная, но и вполне себе профессионально сформированная.

Понимая, что Тома Санкара является архетипом национального лидера для простых буркинийцев, Ибрагим Траоре сознательно копирует его внешний стиль, при этом избегая сколь либо резких или радикальных шагов в реальном управлении. Сама по себе работа администрации президента с прессой также построена профессионально и эффективно. Стоит это отметить отдельно, и проявляется это в мелочах, в том числе во всех официальных мероприятиях, где появляется новый лидер.

Продолжением этой успешной работы является также системный контакт с лидерами уличных движений. Конечно, за этой работой не могут стоять сами военные, но у них сложился пул эффективных гражданских советников и управленцев. И пока что, «ставка на улицы» и работа на упреждение не подводила.

Все вышесказанное не отменяет моего прогноза: положение действующих властей (в отличие от того же Мали) крайне неустойчивое.

ТАСС/EPA/ASSANE OUEDRAOGO Буркина-Фасо

Вся прежняя политическая и экономическая элита страны просто замерла в ожидании, когда же «акелла промахнется». Для действующей армии и спецслужб, как и для всего чиновничьего аппарата (а он велик и влиятелен, согласно французским традициям), — идеи санкартизма глубоко чужды.

Рядовые активисты и горячие сторонники новых властей в большинстве своем социальные маргиналы. И даже среди них, на что я обратил особенное внимание, — многие боятся публично высказывать панафриканские взгляды из опасений потерять работу или навлечь на себя неприятности после падения действующих властей.

Общество разрозненно, люди боятся высказывать свое мнение. Все это тревожные звоночки для властей.

В одну из очередных попыток государственного переворота на улицы просто не выйдет достаточного количества активистов с панафриканскими лозунгами и флагами Мали, Нигера и России.

Африканская Росссия

Кстати, о России.

Это еще один удивительный факт и фактор в текущем политическом раскладе. В стране, на фоне народной любви к Тома Санкара и политических новостей о создании Альянса государств Сахеля, среди простых людей существует просто запредельная любовь к России и всему русскому.

На улице российские триколоры можно встретить чуть ли не чаще самих национальных флагов Буркина-Фасо. У любого русского, оказывающегося на улицах Уагадугу, складывается устойчивое ощущение, что он оказался в африканской России.

ТАСС/AP Photo/Kilaye Bationo Буркина-Фасо

Сам же Альянс государств Сахеля был создан при негласной поддержке России, сегодня формализуется в виде Африканского корпуса Министерства обороны РФ, который в ближайшее время станет реальной боевой силой, в том числе влияющей на исход борьбы с джихадистской угрозой.

Ни у кого — или почти ни у кого — нет сомнения, что ситуация в течении короткого периода будет подобной тому, что уже произошло в Мали: организованные центры джихадисткой угрозы будут физически уничтожены. Что, в свою очередь, даст еще большие политических очков России для роста влияния в регионе.

Как этому можно воспрепятствовать? Правильно, ликвидировать действующего лидера. Наши геополитические противники не дураки, и они будут использовать именно этот сценарий помимо всех прочих заготовок.

Готовы ли к этому буркинийские власти? Только отчасти.

Готова ли к этому российская сторона? Увы, но на мой взгляд — нет.

Та работа, которую начинают вести гражданские и военные специалисты «Африканского корпуса» на территории Буркина-Фасо никак не способна повлиять на текущие расклады, когда реальная угроза пророссийскому лидеру исходит изнутри, а не извне и является в большей мере политической, чем военной.

Не хватает остроты и напористости той самой структуры, которая принесла главные плоды российского влияния в Африке. Мотивация победить, и мотивация скоротать свои дни в комфортной «африканской» гавани на высокооплачиваемой должности — взаимоисключающие. И, к сожалению, логика «как бы чего не вышло», пока что преобладает.

Для того, чтобы власть действующего пророссийского лидера удержалась и окрепла необходим широкий спектр мобилизационных мероприятий в буркинийском обществе. Речь не только и не столько об «улице», сколько об образовательных и экспертных мероприятиях с привлечением национальной интеллигенции и с переводом основных тезисов и выводов на локальные языки (море, фула и бамбара, в случае с Буркина-Фасо) обязательно с привлечением всех ведущих радиостанций (которое доступно каждому африканцу), а еще лучше создание собственного радио с покрытием по всей стране.

Еще лучше, если эта системная работа будет иметь межрегиональный характер, особенно с привлечением локальных политиков, журналистов, музыкантов и экспертов из Мали, где национальная интеллигенция уже сложилась, и страна сегодня является форпостом борьбы за реальный суверенитет и надежным союзников России в регионе.