Лауреат Государственной премии РФ, член Союза писателей России, автор десяти книг. Награжден многими журналистскими премиями. Работал в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Известия», на телеканале ОТР. В 2023 году получил премию «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в номинации «Научный журналист года».

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы США готовят серию семинаров в Латвии по раскачиванию ситуации в России накануне выборов президента. По данным СВР, первый семинар пройдет в феврале, на нём будут представлены методы разжигания вражды и дискредитации власти. Но в Латвии считают, что почва для семинаров должна быть унавожена заранее.

Кадр из интервью Журналистка Божена Рынска

В социальных сетях появилось интервью, которое дала Божена Рынска в Латвии журналисту, уехавшему из России. Божена Рынска тоже журналист. В спокойные времена она пыталась сделать скандальное имя на репортажах о жизни гламурной тусовки. Мне приходилось слышать, как в те времена Божена гордо величала себя «светской львицей». Титул сомнительный, но каждый волен выбирать себе место под солнцем.

Жизнеописание богемы — специфическая тема, широкой популярности не сыщешь. Божена Рынска прибилась к лагерю оппозиции, но прославилась не ярким пером, а скандальными выходками, которые заканчивались судебными тяжбами. В итоге светская львица очутилась в Латвии, где ей представился случай выговориться от души. Если Остап Бендер представлял Кису Воробьянинова как «отца русской демократии», то Божену в Латвии можно величать «бабушкой русской революции».

Кирилл Каллиников / РИА Новости Журналистка Божена Рынска на оппозиционном митинге

Откровения беглой бабушки чрезвычайно показательны. Ее умозаключения могли бы привести к беспокойству относительно кавардака, который царит в ее черепной коробке. Но это личные проблемы. Важнее то, что сия исповедь обнажает причины, которые привели к поражению оппозиции и тотальному неприятию ее лозунгов громадным большинством российских граждан.

Ленин говорил, что декабристы страшно далеки от народа. Впрочем, они и не стремились к этой близости. Эпоха дворцовых переворотов оставляла народ за обочиной политического процесса. Но нынешняя оппозиция в России взывала к народу, звала за собой, требовала жертв и послушания. Но народ почему-то безмолвствовал.

Вот что говорит о народе Рынска, которая варилась в избранном кругу лидеров оппозиции: «Глубинный народ — советское быдло, русская хтонь, кошмар». «А вы знаете народ?» — спрашивает интервьюер. «Отлично знаю! — уверяет светская львица — Мои горничные, магазины, а также автосервис».

Слепленная из гламура дама, которая дальше Рублевки не выезжала, как говорили на Руси, севрюжины объелась. Однако самомнение переливает через край. «Бабушка русской революции», не нашедши общего языка с народом, пришла к выводу, что второго такого народа, который был бы столь равнодушен, в мире не существует. Вступать в дискуссию смешно. Но сам по себе вердикт говорит о коррозии интеллекта и морали в кругу самовлюбленной богемы.

Валерий Левитин /РИА Новости Журналистка Божена Рынска

Если лидеры оппозиции, рядившиеся в тогу борцов за народное счастье, презирают народ, то революцию они готовили не для народа, а для себя любимых, чтобы сытно кушать и гламурно тусоваться. В телеграм-канале Божена славит Куршевель и сетует, что очутилась в провинции Европы. Великое счастье, что народ быстро разобрался в проходимцах, которые ходили по площадям и декламировали красивые лозунги.

Помните у Пушкина — «Еще пуще бранится старуха». Еще хуже, чем быдло, которое осело в России, — русские люди, имевшие несчастье родиться в свободной Латвии. Про русских в Латвии Рынска говорит: «Животные, которые лишены морали, конченые люди, днище днищенское». Очевидно, беглянка, получившая в Латвии вид на жительство, полагает, что ее брань понравится властям, которые при поощрении Запада проводят в отношении русского населения политику апартеида. Но она унижает не русских, она унижает себя и теряет последнее достоинство.

При этом Рынска подобострастно восхищается латышами, которые отличаются порядочностью и добросовестностью. Ничего плохого о латышах не скажу, прекрасный народ, но если в России за всю жизнь бабушку Божену окружали лишь жулики да проходимцы, это говорит о ее окружении, которое она сама выбрала. Еще одна характеристика оппозиции, которая села в лужу.

Что касается Латвии, то населению страны можно только посочувствовать. Вне зависимости от того, латыши это или русские, которых в стране 45%. При этом в органах власти русских только 1%, чистейший апартеид, об этом много сказано. Но ведь и латыши отнюдь не блаженствуют.

Silas Stein /dpa/picture-alliance Рига. Латвия

В 1940 году население Латвии составляло 1,8 млн человек. В 1990-м — 2,7 млн. В 2010 году — 2 млн, в 2023-м — 1,6 млн. После присоединения к ЕС и тотального разорения экономики молодежь не находит работы и караванами уходит на Запад. В советские времена коэффициент рождаемости в Латвии составлял 2,15, сейчас упал до 1,45. Возраст 40% жителей превышает 50 лет. По прогнозу ООН, Латвия получила статус «вымирающей страны». Однако для Божены вокруг лишь божья роса.

В 1721 году по Ништадтскому миру Швеция за 2 миллиона талеров передала России в вечное пользование всю Прибалтику. Это был дикий никчемный край. В Курляндии и Эстляндии в XVIII веке из-за голода вымирало до трети населения. В ту пору ходила поговорка «Какие у латыша вещи? — Нос да клещи». В составе Российской империи, а затем СССР Прибалтика получила импульс ускоренного развития с экспортным потенциалом. Сейчас практически все промышленные предприятия закрыты. Интерес к Латвии Запад сохраняет исключительно из-за ее оголтелой русофобской политики. Да и семинары антироссийские здесь удобно проводить.

Божена Рынска переметнулась к врагам русского народа. Но из ее речей явствует, что она причисляет себя к высоконравственной элите, которая хранит дух русской культуры. Этот типаж описал Чехов в рассказе «В усадьбе», который отражен в гениальном фильме Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Помещик Павел Петрович в исполнении Олега Табакова говорит о превосходстве «белой дворянской кости»: «Чумазый играть на рояле не может! Прямо в харю — руки прочь! Сверчок, знай свой шесток!».

Высокая культура Павла Петровича состоит в имитации брачного крика марала. Но — элита! Хотя неизвестно, как высокоразвитая Божена Рынска относится к Чехову, который имел неосторожность иметь иное суждение о русском народе.

«Я похоронила Россию в своем сердце», — пафосно восклицает беглая журналистка. Нет, не так. Это Россия, как сказано в Библии, изблевала из своих уст все гнилое и зловонное.