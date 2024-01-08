Автор более 1000 публикаций и печатных работ исторической, военно-политической и полит-экономической тематики, в таких изданиях, как «Однако», журнал МИД России «Международная жизнь», «Огонёк», «Профиль», «Компания», «Люди», газета «Культура», интернет-портал «Колокол России», и др. Участник, докладчик и член оргкомитета ряда международных форумов, семинаров и круглых столов.

С 20 декабря, дня, когда в клубе Mutabor отгремела так называемая «голая» вечеринка, прошло уже достаточно много времени, даже год сменился, но страсти вокруг этого мероприятия и людей, принимавших в нём участие, не утихают.

Иван Шилов ИА Регнум

Большинство мечет в участников этой тусовки громы небесные и требует изгнать их отовсюду и отлучить от всего, коль скоро эти «социальные элементы» не понимают остроту момента, продолжают изгаляться и жировать на западный манер (там же ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не запрещено, а, напротив, задаёт мейнстрим и нагота на всевозможных мероприятиях в порядке вещей).

С участниками этой откровенной тусовки или, говоря современным языком, party, показательно разорвали контракты спонсоры и всевозможные агентства (рекламные, промоуторские и пр.), их вырезали из новогодних программ, пришли налоговики проверить финансовые дела и взыскать недоимки, пошел поток негативных публикаций в СМИ и вал гневных комментариев пользователей соцсетей.

Нашлись и те, кто стал искать во всём произошедшем теорию заговора и поддерживать «без вины виноватых». На ряде интернет-порталов стали появляться «журналистские расследования» на тему «Кто подставил кролика Роджера». А именно, кто всё это на самом деле придумал и оплатил? Кому и зачем это всё понадобилось именно сейчас? Сами участники на эту тему молчат. Зато додумывают другие.

На просторах Сети гуляет версия о том, что вся эта возня вокруг «голой» вечеринки не что иное, как тщательно спланированная акция с целью проредить верхушку отечественного шоу-бизнеса, а именно убрать Киркорова, Лолиту, а заодно и Анну Асти, которые стали занимать «слишком много места» в тесном мире шоу-бизнеса, где сегодня существует потребность в несколько другом творчестве. Папа Ивлеевой, в частности, видит во всём этом руку Ксении Собчак. Кто-то — ещё чью-то.

Происходящее производит впечатление театра абсурда. Причём абсурда объективного и закономерного, а не хитроумно придуманного и кем-то инспирированного. Почему?

Для начала давайте зададимся вопросом: а что, собственно, представляет из себя сегодняшний российский шоу-бизнес и окружающее его околокультурное пространство? Откуда и в каком виде это всё растёт, чем живёт и дышит? Советская эстрада, как известно, фактически прекратила своё существование с исчезновением страны. Исчезли советские требования ко всему, исчезло госфинансирование, но появилась общая тенденция: должно быть как на Западе, и в этом направлении можно практически всё.

Вспомните, что за этим последовало. Скромные юноши Филипп Киркоров и Валера Леонтьев, которые когда-то пели проникновенные песни советских композиторов в белых классических костюмах-тройках, вдруг в одночасье стали иконами кича. Всё советское спешили объявить «совком» и «нафталином». В моду стремительно стали входить «поющие трусы» и песни ни о чём. В 1997 году на экраны вышел культовый фильм Алексея Балабанова «Брат», в котором Данила Багров спрашивает у своей подруги: «О чём поют?», а та ему красноречиво отвечает: «А тебе не один хрен?».

Стало «один хрен», что кричать со сцены, любую бессмыслицу под любую какофонию, лишь бы было шоу, грудастые полуголые девочки, много дыма, много шума, много света и мишуры. Если советская эстрада была частью государственного культурно-идеологического продукта, который был призван чему-то научить, воспитать, участвовать в формировании советского человека и гражданина, то пришедший ей на смену шоу-бизнес должен был, во-первых, развлекать и веселить, а во-вторых, вестернизировать население, делать его пусть и периферийной, но всё же частью глобализуемого по западному образцу мира.

Это успешно и претворялось в жизнь. Со временем те, кого прежде называли эстрадными исполнителями, превратились во фриков, то есть людей, отличающихся от остальных прежде всего ярким, необычным, экстравагантным внешним видом и вызывающим поведением. Для освещения жизни этих фриков сформировался целый сонм СМИ в виде так называемой желтой прессы, специализированных телепрограмм, интернет — и сетевых ресурсов. Что они освещают? Нет, не концертную деятельность, а главным образом тусовки, вот такие голые, пенные и всякие иные вечеринки, разводы, скандалы, кто выпил «Крота» для прочистки туалетов вместо сока и так далее. А сами песни, которые в советские времена писались как полноценные художественные произведения, а манера исполнения выстраивалась в виде диалога со зрителем, отошли на второй план.

Яркой иллюстрацией такого положения вещей стала скандальная история, произошедшая 20 лет назад. Тогда, в 2004 году, на пресс-конференции в Ростове-на-Дону журналистка Ирина Ароян спросила Филиппа Киркорова, почему в его репертуаре появилось так много ремейков? Неужели ничего нового можно не ждать? На что Филипп Бедросович ответил чередой оскорблений личного характера в адрес растерянной журналистки, делавшей свою работу, и выгнал ту самую «розовую кофточку» из зала. То есть уже 20 лет назад вопрос о новых качественных песнях больно ранил отечественных королей попсы.

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Мы закономерно пришли к тому, что имеем сегодня, и никакого вселенского заговора в этом фриковом пати нет.

«Голая» вечеринка — закономерная и естественная составная часть среды обитания людей, её посетивших. И масса тех, кто её не посетил, тоже является неотъемлемой частью среды. Причём среда эта не стоит на месте, она эволюционирует, создавая целый псевдокультурный слой, куда теперь входят, например, инстасамки, подражающие поп-певице и рэп-исполнительнице, тиктокеру, а ранее инстаблогеру Дарье Зотеевой. Это люди, создающие хайп, а не культурный продукт в его классическом понимании. К сожалению, за 30 лет выросло целое поколение, которое почти не знает ничего другого.

И вот мы подходим к главному вопросу, а что же теперь со всем этим делать? Просто взять и удалить этих людей из шоу-концертов и программ? А кем их заменить и что даст эта замена? Ничего не даст, поскольку все остальные такие же производные сложившейся модели шоу-производства. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Вопрос не в них, а в той сумме, которую общество и государство хотят в итоге получить. Культура и шоу-бизнес или эстрада, как хотите назовите — это составная часть идеологии, независимо от того, провозглашена она официально или нет. Идеология — это видение будущего, образ будущего и образец поведения на пути к этому будущему.

До недавнего времени мы стремились быть частью некоего единого западного, в том числе и массово-культурного, пространства, пусть и периферийной его частью. Обезьянничали, копировали, иногда в весьма экзотических и извращенных формах всё, что там рождалось и отрыгивалось. Не брезговали, как говорится, ничем. Инфоцыгане, которых сейчас тоже шерстят фискальные службы, ведь тоже часть этой вредоносной экосистемы. Как и бесстыдные пати.

Сейчас нам со всей прямотой сказали, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение, сменить власть, политику, отказаться от своей истории и самости, а лучше всего развалиться на куски и прекратить существование как цивилизация с более чем тысячелетней историей. Альтернативного варианта нам не предложено. Отсюда вывод — мы должны в самое ближайшее время смоделировать образ будущего и образец поведения на пути к этому будущему, сформулировать государственный и общественный заказ под то и другое.

Если изменится общее, начнёт меняться и частное. Композиторы вспомнят наконец, что они должны писать оригинальную и красивую музыку, поэты — соответствующие стихи не только про «любовную любовь» и «голубую луну», продюсеры начнут искать талантливую молодежь в консерваториях, а не только раскручивать за «лимон баксов кого угодно». Ну и далее по списку. Да и нынешние шоу-молодцы в очках на голое тело, надеюсь, вспомнят, что они когда-то в элегантных костюмах-тройках пели действительно хорошие песни. Но это всё, конечно, случится не вдруг. Это процесс, а не событие. Над ним надо работать всем, в том числе и обществу. Без его поддержки ничего не будет. Культура, в том числе и попсовая её часть, будет отрабатывать тот социальный заказ, который ей поступит. Хотите шоу с топтанием креста и голые ягодицы — они будут вам их показывать, захотите «Гляжу в озёра синие, в полях ромашки рву, зову тебя Россиею, единственной зову» — они быстро переобуются на лету.