В Совете Федерации возникла идея ввести в школе новый предмет — уроки отцовства. По мнению сенатора Ольги Епифановой, они должны заменить предмет «Семьеведение», поскольку «женщины не в силах полноценно вырастить из мальчика мужчину». Надо признать, что эта максима наверняка найдет отклик в умах многих граждан. Однако дьявол, как всегда, в деталях, а благими намерениями мы все знаем, куда дорога вымощена.

Иван Шилов ИА Регнум

Дело в том, что детей в школе воспитывают не женщины и не мужчины, а учителя, которые несколько лет проходят специальную подготовку и имеют, хочется надеяться, педагогическое дарование.

Делить учителей на мужчин и женщин в принципе неправильно. История знает миллион примеров, когда именно женщина воспитывала настоящего мужчину. Возьмите, к примеру, «Мать» Горького. Из другой области — воспитанием великого ученого Менделеева занималась его многодетная мать, не имевшая гимназического образования. Не меньше примеров, когда особь мужеского пола уродовала душу ребенка. В данном случае позвольте обойтись без примеров, они у всех наготове.

Итак, что предпочесть — «Семьеведение» или «Школу отцовства»? Сенатор Епифанова не расшифровала идею, намекнув лишь, что на уроки в качестве лектора надо приглашать многодетных отцов. Но это жуткий дефицит, а тем, что имеются, времени и на собственную семью порой не достает. Что за науки надо изучать в «Школе отцовства», тоже непонятно. В который раз создается впечатление, что иные политики озабочены желанием напомнить о себе и не заморачиваются по поводу экспертизы своих прожектов.

Что касается «Семьеведения», то здесь такого тумана нет, все-таки курс разрабатывали в педагогических институтах несколько лет. Предполагается ввести его в программу с 1 сентября 2024 года в 10-х и 11-х классах, а пока он дополнил учебники по обществознанию. Факультативные курсы «Семьеведения» уже опробованы в 43 регионах. Речь там идет о роли семьи в жизни человека, о нравственных, психологических и правовых аспектах семейной жизни. То есть о ценностях, на которых стоит нормальное общество. Актуальность курсу придает агрессивный поток деструктивной информации из-за рубежа, где проповедуется новая мораль и отрицаются традиционные семейные нормы. Только что о важности укрепления традиционной морали и здоровой семьи шла речь на прямой линии президента РФ. Эта область находится в центре внимания российских властей.

Но нет в нашей жизни другой сферы, над которой реформы проносились бы так часто, как над системой образования. Не утихают споры по поводу ЕГЭ. И вот очередная инициатива, прикрытая благими, но взятыми с потолка намерениями. Так и подмывает посоветовать сенаторам и депутатам изучать вопрос об открытии «Школы депутатов» — курс, к примеру, можно было бы посвятить тому, когда и как стоит выступать с публичными инициативами.

Семь раз отмерь — один раз отрежь. Но в школе примерять надо семьдесят семь раз. По своей сути школа — консервативный институт. Школа стоит на тысячелетнем опыте, в котором сублимирован опыт лучших педагогов. Как напомнил президент РФ, в XIX веке мудрый немецкий политик сказал, что войны выигрывают школьные учителя. Тем более возрастает важность школы в XXI веке. Стратегические интересы страны требуют бережного, даже трепетного отношения к школе.