Западные политиканы (по-другому их титуловать сложно) непреоборимы в своём неуёмном желании отменить, запретить, искоренить всё мало-мальски связанное с Россией не только в своих вотчинах, но и везде, куда смогут дотянуться. Почему им вдруг стала так ненавистна русская культура? Можно ли на самом деле её стереть из мировой реальности? И к чему в итоге может привести вся эта бурная деятельность?

Иван Шилов ИА Регнум

Отвечая на вопрос, можно ли, скажем однозначно: нет, нельзя. Почему? По очень простой причине. Сегодня, в век сетевой трансграничности отменить что-то в принципе невозможно, в особенности, если это что-то по какой-то причине нравится многим.

Даже в доцифровой век в СССР, несмотря на всю пропаганду и мощный запретительный прессинг, люди не только с удовольствием смотрели «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» и штурмовали кинотеатры, когда туда попадали фестивальные фильмы известных мировых режиссеров, но и всеми правдами и неправдами привозили из-за границы пластинки, художественные альбомы, которые в Союзе не издавались. Советский человек, несмотря на всю идеологическую обработку, сам по себе являлся культурным продуктом эпохи постмодерна, был евразийцем и в первую очередь европейцем.

Революция, строительство социализма и железный занавес не смогли в культурном плане изолировать Россию. Тем более это невозможно сейчас. Сейчас оцифрована практически вся мировая культурная классика, в том числе и русская, будь то литература, музыка, живопись, оперное, балетное, театральное искусство, кинематограф и так далее. Найти это всё в сети и цифровых галереях не сложно, и кто хочет, всегда может узнать больше о культуре прошлой и современной России. А хотят многие — как у Льва Ошанина: «Эту песню не задушишь, не убьешь!»

Теперь о том, чем, собственно, вызваны эти злобно-запретительные потуги и на что они направлены. Культура понимается как социальная информация, которая сохраняется и накапливается в обществе с помощью создаваемых людьми знаковых средств. Русская культура — это знаковые средства с неисчерпаемым смысловым потенциалом. Она глубоко национальна и при этом несёт в себе огромный наднациональный чувственно-смысловой компонент. Вспомним «Войну и мир» Толстого. Там большущие куски на французском языке, там вселенский космизм размышлений и раздумий, свойственный всем людям вообще, и при этом потрясающая, невытравляемая русскость.

«Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приёмы, которые pas de chale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приёмы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от неё дядюшка», — пишет о Наташе Ростовой Толстой.

В этом сила и мощь русской классики. Она вся пропитана русским духом, русской мыслью, русским замыслом, если хотите, но при этом близка и понятна другим народам. Она несёт им правду о России, о русском человеке, его душе, его устремлениях, и через эмпатию к нему русская классика строит несжигаемые мосты между нашим и другими европейскими — да и не только европейскими — народами. Этот феномен синтеза кажущейся простоты и космизма, национального естества и интернационализма невозможно опровергнуть и разгромить культурными формами. Это можно попытаться сделать только силой, как на Украине. Там, по словам замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгении Кравчук, в ходе «дерусификации библиотек» уже уничтожено более 11 миллионов книг. Жаль одержимых, но, как писал в «Мастере и Маргарите» киевлянин и русский классик Михаил Булгаков: «Рукописи не горят». Русскую культуру отменить нельзя. Можно отменить счастье наслаждаться ей, свою сопричастность к этой части ноосферы, но саму эту часть отменить нельзя. Это один аспект проблемы.

Второй аспект, почему наряду с классикой столь же яростно пытаются отменить и российскую культурную современность? Начиная с девяностых годов и до недавнего времени современная культура и современное искусство России в значительной степени были размытой калькой с западного оригинала. А копия всегда хуже оригинала, поскольку вторична и подражательна. Давайте скажем честно, в этот период наш народ не был носителем той культуры и того культурного кода, которые лежали, да и сейчас отчасти лежат в основе создаваемых культурных образцов и произведений искусства.

Скажем, фильмы «Брат» и «Брат-2», которые до сих пор вызывают много споров и осуждаются значительной частью нашей творческой интеллигенции как вульгарные, низкопробные, как «бандитская чернуха» и так далее. Но в народе эти фильмы по-прежнему очень популярны. Почему?

Кадр из к/ф «Брат», реж. Алексей Балабанов. 1997. Россия

Потому, что есть какие-то стержневые произведения искусства, те же фильмы, на которых держится представление народа о добре и зле, о нём самом, о народном герое, о том, как всё должно быть в этой жизни, о мире в целом. И если эти фильмы народ засматривает, что называется, до дыр, то значит, в них он видит всё это.

Не стоит судить, хорошо это или плохо. Это объективная реальность. Очевидно, люди видят в этих фильмах много больше, чем вестерн с драками и погонями или банальные бандитские разборки. А в явных и завуалированных ремейках западного искусства не видит. Поэтому они в России одноразовый продукт. Но до недавнего времени эти штамповки были поставлены на поток, поэтому сверлили сознание обывателей и завоёвывали его своей массовостью и — за редким исключением — отсутствием альтернативы.

И всех всё устраивало. Запад «оголливудствовал» Россию, молящаяся на всё западное часть отечественной творческой интеллигенции была этим полностью удовлетворена, поскольку, будучи проводником западных ценностей на родине, являлась рукопожатной в «цивилизованном обществе», а «пипл хавал», как говорится, что дают.

Но как только в России заговорили о возврате к собственным культурным первоисточникам, к собственной классике, к собственному богатейшему культурному наследию, это наследие тут же стали отменять, как и то современное, что начало создаваться на основе своего, а не чужого культурного опыта. Это как в голливудских фильмах про колледжи, где существует девочка — звезда класса, и все подруги должны подражать ей, хвалить её и пресмыкаться перед ней, а юноши — непременно быть поголовно влюблёнными в неё и соперничать за её внимание и благосклонность. Если кто-то нарушает этот закон системы, моментально подвергается обструкции, бойкоту, насмешкам, издевательствам, в общем, делается изгоем и врагом цивилизованного общества данного колледжа.

Сегодня этот примитивный сценарий разыгрывается и в отношении России. СВО — только предлог. Истинные причины гораздо фундаментальнее, иначе запреты не коснулись бы культуры, спорта, туризма и любого человеческого общения. Будучи неспособным противопоставить что-то концептуальное формирующемуся новому многополярному мировому порядку и России как одному из его ключевых звеньев, Запад пытается лишить нашу страну и её народ родства с человечеством. Вычёркивая нас из мировой культуры, он пытается «расчеловечить» русских (русские в данном случае собирательный образ, читай всех россиян). Мало того, отменяя всё русское, нас хотят вычеркнуть и из мировой истории, как будто нас и не было никогда. По-другому с нами серьёзно бороться не выходит. Ни военный, ни экономический способ не срабатывают.

Ну и последнее: к чему эта возня может привести.

Наверное, мало кто обратил внимание на то, как начиная примерно с 2004 года на Западе стартовала кампания по отмене атрибутов Рождества, чтобы не вызывать недовольства последователей нехристианских религий. Во имя принципа светскости из школ убирали ёлки. То есть пытались активно переформатировать свою культуру всё теми же методами запретов и отмены. Пик этой кампании пришелся на 2012–2016 годы. К чему это привело?

В 2017 году на волне протестного голосования в США к власти пришел Трамп. В следующем году его триумф имеет все шансы повториться. Во всяком случае электорат для этого уже разогрет. В Европе весь прошлый и нынешний год шло триумфальное шествие правых партий, постепенно захватывающих континент. Буквально на днях в Нидерландах к власти пришёл ультраправый лидер партии PVV («Партия за свободу») Герт Вилдерс.

В общем, запрещайте и вычёркивайте дальше. Посмотрим, куда приведут вас ваши мечты.