Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова «Следы империи». Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

Всё чаще можно услышать, что в очередном городе или селе нашей необъятной родины люди ставят памятники Сталину. И лично во мне это, конечно, вызывает самые негативные эмоции. Но я то и в целом советскую власть, буквально с комсомольской юности, вместе со всей ее атрибутикой не жаловал. Однако миллионы моих сограждан считают иначе. И не превращаются в связи с этим для меня в неких монстров. Но Сталин?! Сколько всего разоблачительного сказано, написано, снято. И все без толку? Без толку. И это вполне закономерно.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кстати, у нацболов Лимонова был лозунг «Завершим реформы так — Сталин, Берия, ГУЛАГ!». Казалось бы, абсурд — Лимонов, да и большинство его соратников при Сталине, вообще шансов выжить бы не имели. Причем в их-то как раз случае обвинение в «троцкистско-фашистском заговоре» имело бы некоторые основания. Они этого не понимали?

Нет, дело вообще в другом. Такие личности, как Сталин — это уже давно только для профессионалов-исследователей исторические персонажи. А для подавляющего большинства это мифы, это символы. Причем вовсе не для всех одного и того же.

Вы думаете, те, кто ставит памятники сейчас, мечтают о том же, о чём нацболы? Точно нет. Скорее они были бы не против, чтоб их самих пересажали.

Что такое «Сталин» для нацболов — это Величие, Репрессии, Террор — всё, как им нравится. А что такое «Сталин» для масс? Ни то, ни другое, ни третье. И даже не Победа в первую очередь, как воображает Проханов. Для масс миф о Сталине — это миф о заботливом вожде, который ночами не спит в Кремле и думу за весь народ думает. Ну, и наказывает всяких лиходеев. Вот именно этому образу, этому мифу у нас и ставят памятники.

Либералам всегда казалось, что главное поактивней Сталина разоблачать, и тогда народ поймет, прослезится и осудит. Но как ни разоблачали, искомого эффекта добиться никак не удавалось. Скорее наоборот. И прежде всего, потому что либералы тоже стали мифом, но абсолютно противоположным по смыслу.

Только не в плане их гуманности, а как раз как символ отсутствия «заботы о простом человеке», вплоть до полного вынесения его за скобки. А значит, для того самого человека, которого пытаются либералы просветить, именно они «людоеды», а не Сталин.

И не имеет значения то, что, насколько реально «заботливым» (особенно для крестьянства) было государство при Сталине, можно сейчас узнать и вполне самостоятельно — интернет, в отличие от советских времен, никому не дает возможности сослаться на неведение. Но в Сети адепты мифа ищут ведь вовсе не то, что может его разрушить, а то, что его укрепляет.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Собственно, никакой миф вообще невозможно деконструировать с помощью рациональной аргументации. Миф может быть только вытеснен другим мифом. По-другому не работает. А убежденность либералов в том, что человек существо прежде всего рациональное, — это их проблема. Главная их проблема.

И это касается не только Сталина. Когда мы видим памятник некой спорной личности, надо задавать вопрос: чему на самом деле этот памятник? Это ведь в XVIII веке принято было прям вот так и сооружать какую-нибудь аллегорию в мраморе: «Справедливость», «Доблесть» и пр. А государыню Екатерину Алексеевну любили изображать в образе Минервы — богини мудрости. С прозрачным намеком, что императрица оное качество в себе и воплощает. Позднее от такой прямолинейности отказались. Но принципиально ничего не изменилось — очень часто абстрактные качества скульптурно воплощаются в изображениях конкретных личностей.

Но памятник человеку может быть и монументом целой сфере деятельности. Например, недавнее возведение памятника Дзержинскому на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России в Ясенево тоже вызвало в Сети бурную реакцию: вот, мол, еще один пример ресоветизации.

Но я вот лично наблюдал бюсты Дзержинского в кабинетах на Лубянке (как интервьюер там был, если что) еще в середине 90-х, то есть в период полного торжества в России либерализма. Вы полагаете, со стороны хозяев кабинетов это была такая фронда? Да нет, и эти бюсты, и этот памятник — дань уважения создателю «Службы» и демонстрация единства с ней и ее историей. А вовсе не прославление «карающего меча революции». О «Службе» вы, конечно, тоже можете быть любого мнения, но этот памятник тем не менее не про любовь к большевизму.

Что же касается «культа Сталина», который, вопреки разоблачениям, живет и здравствует, то надо иметь в виду, среди кого, среди сограждан какого типа он распространен. Нет, дело не в образовании и не в месте жительства.

Дело в глубинных установках и потребностях. Попробую их перечислить.

«Сталинист» считает, что государство может и даже должно в главном задавать смысл его индивидуального существования.

Он считает, что социальная справедливость может обеспечиваться путем репрессий.

Он не считает свободу слова и собраний значимыми ценностями.

Ему нужен «вождь» как персонификация государства, смысла, принципов справедливости и возмездия.

Для него справедливость — это не столько равенство возможностей, сколько равенство в потреблении. Ну, или хотя бы не слишком большой разрыв.

Он не очень расположен к личной инициативе, потому что не любит пространство неопределенности.

У него есть выраженная потребность в ощущении единства себя со Страной.

Эти характеристики могут быть кому-то близки, а кому-то совершенно чужды (мне, например). Но люди разные. И у разных их типов разные запросы и требования к жизни.

И вот описанный тип с точки зрения либеральной теории (хоть это в лоб и не артикулируется) фактически определяется как неполноценный. Его судьба в принципе не волновала реформаторов 90-х. Подразумевалось, что он или должен преобразиться в свою полную противоположность, буквально по всем пунктам, или скатиться на дно жизни. Ему не была предложена никакая соответствующая его запросам альтернативная жизненная стратегия. Кроме стратегии элементарного выживания. Ну и какая могла быть на это реакция?

Ведь если ты берешься управлять страной, тем более такой мегасложной, как Россия, то ты должен предусмотреть «жизненное пространство», то есть формат самореализации для самых разных типов и типажей. За исключением сознательных людоедов, конечно.

С годами всё больше приходится убеждаться, что российские либералы сами «кузнецы своего счастья». Нельзя безнаказанно игнорировать реальность. Реальность всегда даст ответку. Может, и в духе лозунга нацболов…