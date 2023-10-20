Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова «Следы империи». Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

Этот миропорядок рушится, потому что в нём просто давно перестали называть вещи своими именами: извращение — извращением, преступление — преступлением. И даже террористов — террористами.

Иван Шилов ИА Регнум

Можно же, например, «борцами за свободу». Свобода же требует жертв. На самом деле, в холодную войну поддерживали этих «борцов» и СССР — палестинских, например, и США — афганских. А потом и Басаев с Хаттабом у многих на Западе по этому разряду шли. Хотя, казалось бы, Буденновск, Дубровка, Беслан — дальше ехать некуда в плане тотального отрицания самого понятия «гуманизм»…

Между тем, если не расставить точки над i самым четким и недвусмысленным образом, дальнейшее развитие мировой драмы чревато таким хаосом, управлять которым не сможет уже ни натуральный, ни искусственный интеллект.

Но на самом деле это очень просто: те, кто берут заложников, те, кто сознательно убивают гражданских лиц с тем, чтобы вызвать ужас и повлиять на власть, на общественное мнение, — это террористы. Не диверсанты, не повстанцы, не национально-освободители. Террор — это манипулирование ужасом в целях достижения определенных политических целей.

Да что там, обратимся к определению, которое дает федеральный закон «О противодействии терроризму». Оно вполне исчерпывающее: «Терроризм — идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами публичной власти федеральных территорий, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий».

А как назвать военные атаки на мирные объекты, сопровождаемые жертвами среди мирного населения? Когда наносятся неизбирательные удары? Когда можно избежать гибели нонкомбатантов, но их сознательно, в карательных целях, или «по неосторожности» уничтожают — это что? Это военное преступление.

Например, деревня Сонгми (название, ставшее нарицательным) — кровавое военное преступление. Убито было более пятисот жителей этого вьетнамского поселения. Среди которых свыше 200 детей. А остальные — старики и женщины. Никаких партизан обнаружено не было.

Ronald Haeberle Неопознанные тела возле горящего дома. Май Лай, Вьетнам. 16 марта 1968 г.

Но это не акт террора. Потому что лейтенант Келли, командовавший отрядом убийц, вовсе не стремился кого-то запугать, они просто стреляли во все, что движется.

Ну и как же повстанцам бороться вот с такими ужасами? Разве не допустимы в ответ любые меры? Нет, не допустимы. А бороться можно, как те же вьетнамцы, которым почему-то не приходило в голову в ответ на Сонгми поехать в Штаты и там взорвать что-нибудь. Или набрать в заложники побольше хиппи.

Военные преступления осуждались в христианском мире всегда. Их никому не придёт в голову романтизировать и прославлять. А для ХАМАС и им подобных террористы — герои. Почувствуйте разницу.

Но ведь запредельная жестокость часто и там, и тут. Совершенно верно. Дикие, тотально бесчеловечные вещи совершают представители всех народов и культур по самым разным причинам и поводам. Но принципиально важно, как эти вещи в тех или иных сообществах воспринимаются.

Они безусловно преступны вне зависимости от того, кто исполнитель. Но сами по себе зверства ещё не есть проявление варварства. Варварство — это когда преступлениями, бесчеловечностью гордятся. Например, никто не заставлял хамасовцев самих снимать видео с убийствами гражданских, глумлением над женщинами, детьми и стариками, и выкладывать их в Сеть. То есть очевидно, что ими эти действия никак не рассматриваются как неприемлемые или даже просто предосудительные. Впрочем, когда это касается их врагов, а не их самих.

Для варваров, как правило, характерна пресловутая готтентотская мораль. Имя свое она получила от одного южноафриканского племени, вождь которого очень просто и незамысловато сформулировал свое жизненное кредо. И, конечно, такой подход никак не является чем-то особо характерным именно для этой народности. Это явление воистину общечеловеческое.

А вот появилось это выражение именно в русской публицистике, всегда ориентированной на поиск моральных оценок тех или иных действий, еще в позапрошлом веке. Например, философ Владимир Соловьёв писал в своей книге «Оправдание добра»: «Знаменитый готтентот, утверждавший, что добро — это когда он украдёт много коров, а зло — когда у него украдут, присваивал такой этический принцип, конечно, не себе одному, а разумел, что для всякого человека добро состоит в успешном похищении чужого имущества, а зло — в потере своего».

Если в соответствующем социуме зверства не осуждаются, а, напротив, одобряются, то это и есть маркер варварского общества. И его представителей можно и должно называть варварами. Это, впрочем, не значит, что по отношению к ним все средства хороши. Преступление остаётся преступлением, вне зависимости от того, кто жертва.

Сергей Корсун ИА Регнум

И если ответом на теракт, организованный конкретной организацией, становится карт-бланш на военные преступления в отношении всех, кому не повезло оказаться поблизости от ее представителей, то это говорит только о том, что этой самой готтентотской морали могут придерживаться и так называемые цивилизованные люди в прекрасно пошитых костюмах, сидящие в уютных кабинетах, а вовсе не где-то в джунглях или подземных бункерах Газы.

Кстати, то, что варварство — еще не повод для геноцида и дегуманизации оппонента, обосновали еще католические богословы в ответ на подобные претензии конкистадоров. И какие бы последние ни приводили аргументы, получали четкий ответ: нет, индейцы тоже дети Божьи, даже притом что некоторые из них людоеды. То есть какие-то вещи людям Средневековья и Ренессанса были гораздо понятней, чем современным.

Впрочем, есть нюанс — в XXI веке варварами часто становятся не в силу обусловленности фактом рождения в каком-то племени. Но по сознательному выбору. И людоедом тоже.

Ну и что это даст? Что изменится от того, что мы назовём всех так, как они того заслуживают? Очень многое — мы начнём постепенно понимать, что согласие на то, что политика и мораль непересекающиеся вещи, — это путь в пропасть. И мы уже у нее на краю.

Эксперимент, который ставит Запад над самим собой со времен Макиавелли, когда ради эффективности провозглашается не только возможность, но целесообразность преступления, себя, мягко говоря, исчерпал. И именно потому, что сейчас мы участники его кульминации благодаря торжеству постмодернизма, который вообще отрицает любые абсолютные категории.

Основой для минимального консенсуса между странами и сообществами с самыми разными интересами и ценностями могла бы стать хотя бы конвенция о том, что организация, применяющая террористические методы, вне зависимости от целей и мотивов, мгновенно оказывается вне закона и её уничтожение — задача всех членов конвенции.

Конечно, предельно наивно было бы полагать, что в нынешнем своем состоянии мировое сообщество на это способно. К сожалению, пока идет борьба между готтентотством и постмодернизмом, жертвы будут множиться.