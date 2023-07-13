Окончила Российский государственный университет правосудия, в период обучения специализировалась на уголовном праве и криминологии. Сфера научных интересов: квалификация насильственных преступлений. В разное время успела поработать библиотекарем, моделью и юристом. Активно путешествует, ценит карибский ром и хорошо рассказанные истории.

В последние несколько лет появилась забавная (и странноватая) мода критиковать Португалию. При этом критика эта утонченного сорта: необходимо обругать, подчеркнув между делом те или иные достоинства.

Иван Шилов ИА Регнум Национальная жандармерия Португалии

Похвалить изысканные вина, причмокнуть на рассказы о местной выпечке, мечтательно закатить глаза, вспоминая городскую архитектуру, — и тут же сморщить нос, поведав об обветшалости этой архитектуры, засилье мигрантов в портовых городах, а также — новинка последнего времени — о сбившихся в кучку наркоманах, неплохо себя чувствующих и в элитных кварталах, и в местах скопления туристов.

Последние здесь и впрямь на особом положении — признаются больными людьми, которым необходимо оказать помощь, но на чью свободу воли ни в коем случае нельзя посягать.

Данная концепция представляет собой гуманную наркополитику, которую впоследствии позаимствовали в Норвегии, Нидерландах, Швейцарии и даже в отдельных американских штатах.

Правда, в последние месяцы то тут, то там появляется критика такой терпимости: стал повышаться уровень преступности, а количество потребителей отнюдь не уменьшалось.

На 20 лет назад

До недавних пор СМИ самого разного пошиба (как в вопросах репутации, так и мирового охвата) наперебой хвалили опыт Португалии в регулировании наркополитики.

Опыт признавался наиболее гуманным и даже подкреплялся кое-какими ситуативными аргументами вроде снижения употребления таких веществ, как кокаин и героин, а также сведения к минимуму случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

А началось всё более двадцати лет назад, когда официальный Лиссабон принял решение бороться с дискриминацией наркозависимых — признав, правда, при этом наличие серьезного социального кризиса: попытавшись проявлять нулевую терпимость как к торговцам, так и к покупателям, местные правоохранители тут же отрапортовали о том, что подобные меры «не имеют никакого толка», а наркоманы продолжали появляться «чуть ли не в каждой семье».

Тогда на вооружение был принят диаметрально противоположный подход: наркоманы вошли в ранг «несчастных», которые серьезно больны (автор статьи с этим фактом ни в коей мере не спорит), а следовательно, не могут быть подвергнуты какому-либо наказанию и должны получить всю необходимую помощь.

На первых порах в качестве такой «помощи» отменили уголовную ответственность за хранение не более 10 доз того или иного запрещенного вещества.

Сам наркозависимый должен был встать на учет в местной здравоохранительной организации и «начать добровольное лечение». При этом — вот так парадокс — наркоман имел право на облегчение своих страданий, но принуждать его лечиться всерьез никто права так и не получил.

В результате зависимые стали бесплатно получать стерилизованный материал для употребления инъекционных наркотиков (шприцы), а еще позже — и трубки для курения крэка, хотя по своему влиянию на человеческий организм его губительность куда более молниеносна, чем у того же кокаина. Им дали метадон для лечения героиновой зависимости, а чуть позже — и лимонную кислоту для разбавления героина.

Ximena Borrazas/Global Look Press

Вишенкой на торте стало предоставление помещений для «контролируемого потребления»: ведь в подворотне к лежащим вповалку любителям кайфа продолжала проявлять интерес полиция, а в собственных домах разрешенное потребление нередко встречало противодействие со стороны членов семьи.

Последняя услуга оказалась такой популярной, что снятие помещений для подобных целей стали предлагать в местах массового проведения досуга — например, на музыкальных фестивалях. Причем не только в Португалии, но и в Нидерландах и Швейцарии, давно славящихся своей терпимостью.

Правда, есть кое-какие нюансы и неудобные вопросы: почему сейчас так сложно достать какие-либо реальные цифры, обозначающие количество наркозависимых в Португалии больше двадцати лет назад — как раз тогда, когда были приняты самые гуманные законы?

И как сочетаются успехи от снижения употребления героина и кокаина с тем, что глобальное потребление наркотиков в Португалии никак не уменьшилось? Даже наоборот — показатели передозировок и новых потребителей среди взрослых продолжают расти.

При этом показатели передозировок с 2019 по 2023 год в Португалии достигли максимума за 12 лет, а уровень содержания кокаина и кетамина в сточных водах Лиссабона — один из самых высоких в Европе.

Гуманность по будням

Выгодоприобретатели от подобного положения дел в Португалии — некоммерческие организаций, к которым перешли функции борьбы с вредом от наркотиков. А вместе с функциями и государственные бюджеты. При этом философия руководства одной из таких контор — SAOM — выше всяких похвал:

«Вы должны уважать потребителя. Если они хотят продолжать этим заниматься — это их право».

Государственной регистрацией наркоманов мало кто занимается — полиция не рискует связываться с зависимыми, которые полностью освобождены от уголовной ответственности, а на серьезные программы борьбы с наркотической зависимостью у Лиссабона внезапно не оказалось денег: все они ушли на бесплатные «плюшки» для некоммерческих наркоцентров, где любой желающий может получить помощь медицинского персонала для введения очередной дозы (еще и получить консультацию о том, как сделать это лучше в каждом конкретном случае).

Vincent Isore/Global Look Press

Сейчас в португальских городах сложилась воистину интересная ситуация — курить рядом со школами и больницами нельзя. Рекламировать алкоголь и целую тьму продукции в определенное время — тоже. Зато желающие расчехлить шприц рядом с детским садом не испытывают никаких неудобств.

Ну и, само собой, происходит то, чего и следовало ожидать: ослепленные «свободой выбора» наркоманы начали заниматься грабежами и взломами, совсем не желая ограничивать свою тягу таким понятием, как законопослушность. Параллельно резко выросла популярность оконных решёток, дополнительных замков и охранных услуг.

Вот только почему американская пресса стала писать об этом только сейчас?

Эксперименты по ту сторону Атлантики

Получилось так, что португальский опыт нередко использовался в качестве повода для введения подобных инициатив в других странах — в том числе и на дальних берегах в США.

Например, в штате Орегон.

Там практический аналогичный закон (принятый, кстати говоря, с бесконечными ссылками на португальские «успехи») действует с начала 2021 года: в итоге крайне мало кто добровольно желает излечиться, полицейские не заинтересованы ловить неадекватных лиц для выписывания им символического штрафа, зато количество передозировок в крупнейшем городе штата — Портленде — выросло на 46%.

К делу уже подключились и психиатры в тандеме со специалистами по борьбе с наркоторговлей, аккуратно сообщающие, что законы такого типа фактически устанавливают открытый рынок, избавляют часть фигурантов от ответственности и стабилизируют культуру потребления веществ.

Лечением наркозависимых тут и не пахнет.

На реальные пути решения проблемы при этом никто не намекает, понемногу вводя локальные ограничения и потихоньку сокращая выплаты на лечение наркозависимости из федеральных и региональных бюджетов. Наркозависимым и их семьям это слабо поможет, дилерам — также слабо навредит, зато местные политики получили неплохой шанс блеснуть спасительными инициативами в ожидании грядущих президентских выборов.

А заодно вытеснить НКО конкурентов из хлебных сфер — и, выждав время, заменить их своими и признать уникальность и неочевидные аспекты опыта Португалии. Или Нидерландов. Или Швейцарии — в зависимости от того, что будет в тренде в ближайшее полугодие и где будет меньше скандалов.