По данным издания Paritätischer Armutsbericht, в Германии около четырнадцати миллионов человек относятся к категории бедных. Это означает, что их доход составляет менее 50% от медианного дохода всего населения страны, который в 2023 году составлял порядка €2200 в месяц после уплаты налогов. Перспективы людей, доход которых серьёзно упал ниже медианного вследствие потери работы, ухудшения здоровья или общего падения уровня экономической конъюнктуры в некогда высокодоходной отрасли, мягко говоря, незавидны.

Иван Шилов ИА Регнум

14 млн бедняков в богатейшей стране ЕС — это 16,67% от всего населения Германии.

Это до неприличия огромная цифра для государства, дотирующего за счет профицита собственного бюджета депрессивные экономики новых членов содружества, а также отправляющего миллиарды евро помощи киевскому режиму на продолжение войны и исполнение его социальных обязательств перед украинским гражданским населением, вынужденным расплачиваться за авантюры собственных правителей.

Бедность в Германии выходит на новый уровень, и даже люди с высшим образованием, еще недавно относившиеся к среднему классу, вынуждены обращаться за помощью в благотворительные банки продовольствия (по-немецки die Tafel), где реализуют дешёвую еду на грани истечения срока годности и/или в некондиционном виде.

Более 960 продовольственных банков, существующих в Германии, находятся в чрезвычайном положении.

После начала специальной военной операции на Украине, вслед за которой последовал удар по европейской экономике, решившей оборвать все торгово-экономические связи с Россией, число нуждающихся в ФРГ резко возросло. В некоторые пункты распределения теперь приходит в два раза больше людей, чем раньше.

Вопреки расхожему мнению, далеко не все из них беженцы, живущие на пособие. Среди завсегдатаев Tafeln немало пенсионеров и даже немцев среднего возраста, не сумевших адаптироваться к новым депрессивным реалиям национальной экономики. Все они надеются на адекватные пайки — и зачастую разочаровываются, потому что дотации торговых сетей и благотворительных организаций в продуктовые банки серьезно сократились.

Для человека, привыкшего ощущать себя принадлежащим если не к элите, то, по крайней мере, к мелкой буржуазии, неожиданное падение доходов, заставляющее обращаться за помощью, наносит очень серьезный удар по психике и чувству собственного достоинства, пережить который многие оказываются не в состоянии.

Одна из самых больших ошибок многих представителей среднего класса заключается в том, что они считают бедность чем-то таким, что с ними ни в коем случае не может произойти. Те, кто однажды добился успеха, в лучшем случае раздражены ростом цен на междугородние поездки или скорбят о падении своего портфеля акций. Но экономически до сих пор считают себя вполне состоятельными, даже если им фактически приходится экономить на самом необходимом.

Так, например, в недавно опубликованной в газете F. A. Z. статье женщина, буквально несколько лет назад бывшая успешным PR-консультантом в Берлине и зарабатывавшая не менее €60 000 в год, рассказывает о своём опыте посещения продовольственного банка после того, как из-за болезни неожиданно для себя скатилась в нищету:

«Дети из состоятельных семей, которых в продовольственный банк, видимо, с воспитательными целями в сопровождении гувернантки послали родители для волонтерской работы, стояли, не понимая, что именно они должны здесь делать, и смотрели на нас широко раскрытыми глазами со смесью очарования и, возможно, жути. Это было верхом унижения — когда на тебя смотрят такие маленькие существа как на что-то чужое, что-то, чему в мире не место».

Простая арифметика: каждый месяц в распоряжении человека, получившего инвалидность в Берлине (собственный рассказ упомянутой выше пиарщицы, которой изменила удача в жизни), имеется €950. Но квартплата составляет €415, плюс расходы на электричество, газ, месячный проездной, телекоммуникации, страховку, лечебный восстановительный спорт и лекарства, не покрываемые медицинским страхованием. В итоге на еду, одежду, личную гигиену, быт, культуру, досуг, подарки друзьям на день рождения, поездки к родственникам, ремонт квартиры и тому подобное у инвалида остается максимум €100.

Так и выходит, что человеку, еще недавно имевшему €5000 в месяц, приходится в любую погоду стоять в очереди вместе с часто более чем сотней голодных людей, чтобы получить еду, которая не всегда выглядит аппетитно и презентабельно.

Мятые помидоры, почерневший и пожухший салат, мясо глубокой заморозки, рыба, которую в буфете театра «Варьете» булгаковских «Мастера и Маргариты», скорее всего, отнесли бы к категории «второй свежести»…

Хотя в принципе вся представленная продукция съедобна, во время своих первых визитов в продовольственный банк некоторые люди плачут от стыда, чувствуя себя маленькими и неполноценными. Если стыд перерастает в основное чувство, он часто парализует человека и приводит к одиночеству, частыми спутниками которого являются алкоголизм, депрессия и скорая смерть.

Тот факт, что благотворительные банки продовольствия, которые были задуманы как временное решение тридцать лет назад, стали повседневной обыденностью в такой богатой стране, как Германия, сам по себе является постыдным. Возможно, настало время пересмотреть подход федерального правительства к самому пониманию термина «социальное государство» и иначе распределять приоритеты.

Если призрение беженцев, действительно пострадавших от насилия и войны, является вопросом дискуссионным, то отправка миллиардов и миллиардов евро, которые ежедневно сгорают в огне украинского «контрнаступа», действительно является преступлением против собственной страны, где 14 миллионов граждан из 84-миллионного населения элементарно не могут позволить себе нормально питаться.