Родился в Крыму, жил на Камчатке, работает в Москве. Окончил Московский государственный университет. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Российская газета», «Век», «Российские вести», а также аналитических дирекциях "Первого канала" и телеканала «Звезда». Экспертная специализация: Польша, Украина (регионалистика), Ватикан и Римско-католическая церковь, Церкви Ближнего Востока и Закавказья.

Вчера, 11 июня, в День Всех Святых, в Киево-Печерской лавре впервые в ее истории помолились за упокой гетмана Ивана Мазепы, сообщает министерство культуры и информационной политики Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Это событие, говорится в сообщении министерства, «станет началом возрождения в украинской лавре традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры», а «в лаврских храмах будет раздаваться молитва Богу за Украину, за защитников и защитниц нашей страны и нашего народа».

Как утверждает киевская газета «Зеркало недели», «на фоне полномасштабной войны государственная власть с согласия граждан усиливает контроль над церковью в целях национальной безопасности».

Таким образом, молитва за гетмана преследует две цели — нанесение сакральных ударов как по «российскому агрессору», так и по собственной крупнейшей православной конфессии. Однако поверхностное знание истории киевским режимом способно сыграть с ним злую шутку. Ведь тот, кому молятся, будет покровительствовать процессам, которые он сам когда-то пережил. Поэтому важно адекватно понимать, какую политику проводил Мазепа и за что он подвергся церковной анафеме.

Предательство в политике — вещь, увы, распространенная. Но почему именно гетман, живший на рубеже XVII–XVIII веков, удостоился «чести» 12 ноября 1708 года заслужить отлучение от православия за государственную измену, переход на сторону шведского короля Карла XII во время Северной войны?

Начнем с острого политического кризиса, разразившегося в Москве в августе 1689 года, когда будущий российский император Петр Великий бросил открытый вызов царевне Софье в борьбе за власть. Именно в этот момент в столицу прибыл обоз гетмана, в котором помимо него находились восемь дворян, 70 дворовых, 50 драгун и 12 музыкантов. А на реке Сож (левый приток Днепра) располагался пятидесятитысячный отряд казаков, верных Мазепе.

Поддержка гетмана в этой ситуации была критически важной как для Софьи и ее фаворита Василия Голицына, так и для Петра. Судя по развернувшимся событиям, Мазепа сделал выбор в пользу царя, хотя на позицию гетмана его выдвинул Голицын. В сентябре 1689 года, после отстранения Софьи от власти и репрессий против ее сторонников, Петр принимает гетмана в Троицком монастыре и ведет с ним продолжительные беседы.

Более того, царь способствует укреплению власти Мазепы, выдав ему новые грамоты, позволяющие, среди прочего, вести переписку с иностранными правителями, и вновь вводит налоги. Гетман в ответ проводит политику усиления имперского русского центра. Он подавляет «вольности» Запорожской Сечи, казачьи и селянские восстания. В свою очередь, ему оказывают содействие московские стрелецкие полки.

Альянс гетмана с русским царством продолжался вплоть до 1708 года. Однако в ходе Северной войны он совершает первую и последнюю в своей жизни политическую ошибку. Уверив себя в неизбежном поражении России, гетман начинает выстраивать новые внешнеполитические комбинации.

Иосиф Курилас. Портрет Ивана Мазепы. 1909

Он вступает в секретные переговоры со шведским королем Карлом XII и польским королем Станиславом Лещинским. Однако «партнеры» не предоставляют гетману каких-либо конкретных гарантий. При этом Карл XII, столкнувшийся с эффективными военными действиями Петра, решает воспользоваться Мазепой, обещавшим ему поддержку казаков и обеспечение продовольствием.

Шведский король отправляется навстречу гетману, который, узнав об этом, расстроенно заявляет: «Дьявол его сюда несет! Все мои интересы превратит и войска великороссийские за собою внутрь Украины впровадит на последнюю оной руину и на нашу погибель!».

Минутная слабость Мазепы сыграла роковую роль. Он предал лично Петра, который в 1707 году давал ему письменные обязательства компенсировать все потери гетманата после войны. Но, что более страшно, гетман нарушил клятву на кресте, которую он давал русскому монарху. И в дело вступили мистические силы.

Измена Мазепы принесла беду не только ему, но и Карлу XII, который под Полтавой потерпел разгромное поражение, хотя мог отойти в Саксонию и сохранить там боеспособную армию. Но вышло так, как вышло. А история в очередной раз показала неспособность украинских лидеров выстроить собственную государственность.

Непонимание этого сакрального закона киевским режимом, видящим в молитве за Мазепу в Киево-Печерской ларве «восстановление исторической и духовной справедливости», болезненно отразится на его судьбе. Новоявленные бандеровцы закончат свою жизнь так же, как и гетман, одинокими и оставленными всеми.