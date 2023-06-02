Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Даже до нашего Житомира долетела весть об инициативе вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Оказывается, он, яко Прометей, принёс людям огонь и счастье: «Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит домашку. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло… Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем».

Иван Шилов ИА REGNUM

Я же уверен в другом: уж кто-кто, а Украина точно на острие прогресса. Мировой опыт у нас внедряется — (не) дай боже каждому. Поэтому и об отмене домашних заданий мне есть что рассказать.

Гладко было на бумаге

В 2017 году на Украине приняли новый закон «Об образовании».

В России он известен прежде всего тем, что поставил крест на возможности получать среднее образование на русском языке: новые классы набирать перестали, а уже набранным дали проучиться ещё три года.

Однако образовательная реформа была более масштабной.

С 2018/19 учебного года школы начали переводить на программу, которая так и называлась: «Новая украинская школа». К настоящему моменту ею охвачено более 90% среднеобразовательных учебных заведений.

Информацию о реформе без проблем можно найти в интернете. Описана она завлекательно — как и любая реформа. Но если вкратце: в чём отличие НУШ от той школы, в которую ходили родители нынешних школьников?

Декларируется уход от «казарменности»: классы рекомендуется делить на зоны (зона учителя, зона учеников, зона творчества, зона отдыха и т.п.), уходя от привычного формата «ряды парт, стол учителя, доска.

Игровой формат обучения: привычного нам «Это что за детский сад? Вы в школе или где?!» больше нет. Как раз наоборот, именно детский сад. Старшая группа, если угодно. Просто теперь она в школе. Уроки на ковре, со слайдами или раздаточным материалом. Устал — иди пособирай конструктор (Lego —партнёр реформы).

Меньше давления: в начальной школе теперь не ставят оценок. Вообще. Они начинаются только в 5-м классе. А он теперь действительно 5-й (в начальной школе учатся четыре года, без перескока с 3-го в 5-й класс). Учитель проверяет тетради не красной, а зелёной ручкой. А дети так вообще пишут карандашом. Ошибся? Сотри и напиши заново.

Ну и, конечно, домашние задания. Их нет.

В НУШ легко угадываются элементы программ Вальдорфской школы и Монтессори, по которым так любят вздыхать иные родители: «Эх, нам бы так в наше время». С другой стороны, в них всё не упирается. В программе чувствуется явный упор на математику (она даже выделяется среди 10 основных компетенций программы, т.е. направлений и умений, которые школа стремится развить в ученике).

Реформа и её имитация

Впрочем, всё это в теории. А что на практике? И что говорят сами учителя и родители?

На практике НУШ — это прежде всего программа. Но есть ещё сами школы и преподавательский состав.

Если у тебя стандартная (ещё советской постройки) школа, то разбить классы в ней на восемь тематических зон не так уж просто. Кроме парт, доски и учительского стола места там особо ни на что нет. Особенно если рядом со школой построили несколько современных высоток и в классы приходится впихивать по 30–40 учеников. Ни Вальдорфская школа, ни Монтессори со всеми их плюсами и минусами не рассчитаны на такие табуны, это профанация реформы уже на старте.

Те же игровые зоны и зоны творчества приходится выносить из классов в коридоры. Или даже школьные дворы, где они нередко изначально и были, причём ещё с советских времён.

Вы уже чувствуете, как громкое слово «реформа» превращается в её имитацию?

Ну и, наконец, к главному. Домашние задания. Та-да-да-дам: они есть!

Домашние задания есть в том же самом виде, в котором были у родителей нынешних школьников. Решить примеры, написать несколько строчек в прописях, переписать из учебника в тетрадь небольшой текст.

Формально их, конечно, нет. Есть только рабочие тетради, в которых школьники делают упражнения в классе.

Но на первом же собрании большая часть учителей говорит родителям одну и ту же фразу: «Ваши дети нужны только вам. Если вы хотите, чтобы они что-то знали, занимайтесь с ними дома. Мы со своей стороны будем содействовать».

И содействуют. Домашние задания ученики получают на ксерокопиях.

Забавно, что НУШ это даже предусматривает. Один из принципов программы — т. н. педагогика партнёрства — между школой, учителем и родителями.

Вот они и партнёрствуют: учителя сбрасывают на родителей и домашнюю подготовку тот объём работы, который не могут дать в рамках реформированной программы.

Такой вот «мировой опыт». Зато в школе есть время посидеть с детками на коврике и отвлечься на конструктор.

Немного о мировом опыте

Но есть же страны, где домашнего задания действительно нет, без этих вот ухищрений?

Да, есть. Но лишь в том случае, если речь действительно о реформе, а не об «отмене домашки» по просьбе сына или украинской имитации реформы.

В этих странах дети находятся в школе с утра и до 4–5 часов вечера. Поэтому домашнего задания в нашем понимании там нет, они делают его в школе. Точно так же, как это делают дети, которые ходят на продлёнку.

Отдельно хотелось бы уточнить по поводу фразы «Это мировой опыт». Мировой — это какой? Если речь о Западе, то отсылки к нему для русских прошлого года несколько утратили актуальность. Кому нужен их опыт? Чтобы отдавать детей в их старшую школу и вузы и облегчить им процесс адаптации? Даже раньше это было актуально разве что для отпрысков политической и бизнес-элиты. А уж теперь, после отмены России и русских, не светит и им.

Если у нас разворот на Восток, давайте смотреть, в какую сторону идёт школьное образование, скажем, в КНР.

Там в прошлом году домашние задания сократили. Сократили, но не отменили. Но как именно, за счёт чего и чем компенсировали (если компенсировали)? Это ведь нужно знать и понимать. Почему мифическая отмена домашних заданий в украинских школах (бездумно слизанная с опыта ЕС и США) — мировой опыт, а реформы в китайской школе — нет?

Ну и вишенка напоследок. Реформу украинской школы двигала экс-министр образования Лилия Гриневич. Ярая русофобка и ненавистница СССР. Главным мотивом для неё было «аби не як у москалів/в радянскій школі». Но к ней-то вопросов как раз нет. А вот зачем под теми же отсылками к мировому опыту те же идеи продвигают в Госдуме нам из Житомира, понять сложно.