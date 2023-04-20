Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Верховная Рада одобрила законопроект о запрете использования в названиях торговых марок военно-патриотической тематики (названия подразделений ВСУ, населённых пунктов, уставных приветствий и т. п).

Сергей Корсун ИА REGNUM Бренды на распродажу

Иными словами, это означает, что не будет больше семян редиса «Азовсталь» (а также буряка «Бандера» или кабачков «Призрак Киева»), напитка «Буча Комбуча», пива «Чернобаевка» и «Герои не умирают».

Беда-печаль…

Для нарушителей даже предусмотрели штраф. Не слишком-то и большой — 37 тыс. грн, (примерно 1000 долл). Скорее даже не штраф, а единоразовый налог на нарушителей закона. Хайпанули, заработали на патриотической теме — поделитесь с родиной, будьте ласкавы.

Запрет, конечно, не тотальный и касается только товаров и услуг. Из-под него вывели культурку — книги, фильмы. К тому же смысловое поле всё равно полностью не перекрыть перечисленными в законе запретами.

Ну запретили редиску называть «Азовсталь», подумаешь. Всегда можно найти что-то в новостной повестке. Как это сделали в одной киевской кофейне, начав продавать круассан «Борис Джонсонюк».

На совсем уж крайний случай выручит вездесущий «Джавелин». Это вообще палочка-выручалочка для украинских маркетологов.

На рынке есть мягкая игрушка, отдалённо напоминающая данный ПТРК, водка «Джавелин», колбаса «Джавелин», сосиски «Джавелинки» и (внезапно!) лаборатория анализов «Джавелин». А, ещё диваны. Хотя это как раз логично: для диванных воинов и мамкиных аналитиков.

Мало одного «Джавелина»? «Байрактары» и «Леопарды» в помощь. Там на одной только номенклатуре натовского вооружения до самого окончания СВО можно брендить.

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Собственно, даже сама практика военизации и патриотизации услуг, товаров, мерча с чьей-то лёгкой руки получила неофициальное название «байрактарщина».

И ведь байрактарщина — это совсем не ответ украинцев на СВО. Массово — да. Так или иначе, почти весь бизнес старается вплетать данную тематику если не в нейминг, то в маркетинг и продвижение. У одних получается, у других — форменное людоедство.

Но явление это не новое и появилось ещё при Петре Порошенко. Первое на моей памяти — серебряные кулоны с тризубом, рекламой которых в 2014 году был напрочь забит украинский сегмент соцсетей, эдакая монетизация эйфории майдана. С тех пор они, кстати, значительно расширили ассортимент: можно даже медалей прикупить на всю грудь.

Дальше пошёл трэш. Например, тут ещё с 2018 года предлагают купить «Тушёного москалика по-гуцульски». Или вот — «сепары в сметане». Это уже во времена Зеленского, но за полтора года до СВО.

Так что такой дичи хватало и раньше, люди годами, прости Господи, креативили. И никто не рвался это запрещать или хотя бы осуждать. Наоборот, осуждающие рисковали получить тяжёлым по голове и зелёнкой в глаза от организованных групп патриотических маркетологов.

Задумываться начали только прошлым летом, когда количество начало переходить в качество, раз за разом пробивая дно. Просто теперь усилия в основном были направлены не на уничижение врага, а на героизацию себя любимых. Но благодаря отдельным талантам вместо героизации получались поводы для обидных заметок и сюжетов в российских СМИ.

В итоге киевское рекламное агентство Patsany Agency уже в июне 2022 года попыталось разработать некие внутрицеховые нормы ограничения байрактарщины. Впрочем, на Украине и до СВО немногие прибегали к услугам специалистов по бренд-коммуникациям. Поэтому все благие пожелания канули втуне.

Да и обстоятельства явно не способствовали морализаторству: –30% ВВП, падение дохода подавляющей части граждан Украины, сокращение внутреннего рынка потребителей и рынка рабочей силы как минимум на 5 млн человек. В этой ситуации любые, даже самые грязные маркетинговые приёмы хороши.

Валерий Мельников/РИА Новости Бесплатные горячие обеды для жителей Украины

Правда в итоге это привело к тому, что байрактарщиной стали пользоваться все и для всего без разбора. И даже для властей наконец стало очевидно, что с этим нужно что-то делать.

Проблема в том, что власти и сами байрактарят по мере сил.

Фонд Зеленского UNTD24 то браслеты «Азовсталь» продаёт, то пакетики соли («Артёмсоль») по 500 грн за 200 грамм (5500 руб./кг, если пересчитать).

Укрпочта так вообще переключилась на печать марок по мотивам мемчиков — один горящий Крымский мост чего стоит. Плюс онлайн-площадки с фирменным мерчем, включая магазин на Amazon. И тоже неплохо на этом наваривает: 30–50 долларов за блок марок. Всё это, конечно же, под нормы нового закона не подпадает.

В итоге не оставляет ощущение, что Верховная рада новым законом стремится не запретить байрактарщину, а национализировать её. Хорошая же тема, прибыльная. А раз так, то пусть только государство с неё и кормится. А бизнесу — дуля, нечего на беде народной жировать.