Токио, , 17:29 — REGNUM Сборная РФ выступит на летней Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) и зимних Играх-2022 в Пекине (Китая) под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета РФ (ROC). Об этом 19 февраля сообщается на сайте МОК. Полное название российской организации запрещено.

17 декабря 2020 г. CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA данных Laboratory Information Management System.

По решению суда, спортсмены из РФ в течение 2 лет не смогут выступать под нацфлагом на крупных международных соревнованиях.