Канберра, , 16:30 — REGNUM Бывший теннисист Евгений Кафельников (Россия) оценил шансы первой ракетки страны Даниила Медведева в матче с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем (Сербия) в финале Australian Open. Об этом 19 февраля сообщает Sport24.

«Что касается ожиданий от финала, то здесь 51 на 49 в пользу Джоковича. Почему? Потому что это Джокович. На финале «Большого шлема» серб будет как никогда настроен, потому что наверняка подсознательно у него одна идея — закончить карьеру с наибольшим количеством выигранных «шлемов», — отметил Кафельников.

Финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) пройдет 21 февраля.

Ранее Медведев поделился ожиданиями от игры в финале Australian Open:

«Играть с Новаком очень непросто. … Мне придётся вовсю потрудиться, это будет тяжёлая работа. Но я постараюсь. Это будет большой финал. Я должен показать свой лучший теннис, чтобы обыграть Новака».