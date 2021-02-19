Москва, , 15:50 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев играл идеально в течение двух с половиной сетов против Стефаноса Циципаса. Об этом 19 февраля заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Отличный матч. Два с половиной сета Медведев вообще играл идеально. Подача давала надёжность, неминуемо выигрывал на задней линии», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он отметил, что в третьем сете в игре Медведева был спад, но он смог успокоиться и «успокоил Циципаса».

По словам Тарпищева, у Медведева есть все шансы в финальном матче с Новаком Джоковичем, особенно, если он «будет подавать так, как сегодня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев обыграл Циципаса со счётом 6:4, 6:2, 7:5 и вышел в финал Australian Open, где встретится с Джоковичем.

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