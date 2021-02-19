Мюнхен, Германия, , 15:00 — REGNUM Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Корентен Толиссо может пропустить чемпионат Европы по футболу. Об этом 19 февраля сообщает L’Equipe.

Отмечается, что Толиссо выбыл из строя на долгий срок из-за травмы бедра, которую он получил 18 февраля на тренировке.

Его прооперировали. Ожидается, что восстановление займёт около трёх месяцев. Таким образом, Толиссо пропустит остаток текущего сезона. Под вопросом также его поездка на Евро-2020 в составе сборной Франции.

Толиссо выступает за «Баварию» с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 14 матчей в Бундеслиге, в которых забил один гол.

В 2018 году Толиссо в составе сборной Франции стал чемпионом мира.