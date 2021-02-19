Сочи, Краснодарский край, 19 февраля 2021, 14:26 — REGNUM На командном чемпионате России по спортивной ходьбе Маргарита Никифорова победила на дистанции 35 км. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Никифорова прошла дистанцию за 2 часа 43 минуты 14 секунд. Второй стала Эльмира Алембекова с результатом 2 часа 45 минут. Замкнула тройку Анастасия Калашникова (2:46.29).
На той же дистанции у мужчин победителем стал Дементий Чепарев с результатом 2 часа 31 минута 27 секунд. Вторым к финишу пришёл Сергей Раков, у которого 2 часа 32 минуты 26 секунд. Третьим стал Кирилл Шутов (2:35.00).
Чемпионат России по спортивной ходьбе проходит в Сочи.