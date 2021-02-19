Поклюка, Словения, , 14:17 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом женской команды на эстафетную гонку на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Об этом 19 февраля заявил старший тренер команды Михаил Шашилов.

В эстафетной гонке выступят Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

По словам Шашилова, изменения в составе возможны только по состоянию здоровья, но сейчас таких проблем нет.

Мужская и женские эстафеты состоятся 20 февраля.