Уфа, , 13:21 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» предложил московскому «Спартаку» отдать в аренду полузащитника Остона Урунова. Об этом 19 февраля сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что «Уфа» написала письмо о том, что хочет взять Урунова в аренду до конца сезона, но пока не получила ответа.

Напомним, летом 2020 года Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы». В текущем сезоне узбекский футболист сыграл в девяти матчах и забил один гол.

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