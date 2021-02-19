Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Капитанами команд матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назначены Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»). Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба НБА.

Джеймс и Дюрант выбраны капитанами команд, поскольку стали лидерами голосования среди болельщиков. Теперь они определят стартовые составы из баскетболистов, которые были выбраны на основе опроса болельщиков, журналистов и действующих игроков НБА.

Восточную конференцию представят Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс») и Кайри Ирвинг («Бруклин»).

От Западной конференции были выбраны Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

Матч звёзд НБА пройдёт 7 марта в Атланте (штат Джорджия).