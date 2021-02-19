Сакраменто, США, , 10:29 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:110.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Майами» Тайлер Хироу, записавший в свой актив 27 очков.

Кроме того, по трипл-даблу сделали игроки «Майами» Эдрис Адебайо (16 очков, 12 подборов и 10 результативных передач) и Джимми Батлер (13 очков, 10 подборов и 13 результативных передач).

В составе «Сакраменто» наибольшую результативность показал форвард Неманья Бьелица, набравший 25 очков.

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