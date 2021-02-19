Милуоки, США, , 10:25 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:96.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Норман Пауэлл, записавший в свой актив 29 очков.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов.

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