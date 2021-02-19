Ньон, Швейцария, 19 февраля 2021, 10:02 — REGNUM Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 19 февраля сообщается на сайте УЕФА.
«Краснодар», который является единственным представителем России в плей-офф еврокубков, проиграл в первом матче 1/16 финала Лиги Европы загребскому «Динамо» (2:3).
В свою очередь, амстердамский «Аякс» одержал победу над «Лиллем» (2:1), а ПСВ проиграл «Олимпиакосу» (2:4). Бельгийский «Брюгге» сыграл вничью с киевским «Динамо» (1:1), а «Антверпен» потерпел поражение от «Рейнджерс» (3:4).
Таким образом, за еврокубковую неделю Нидерланды набрали 0,4 балла, а Бельгия — 0,2.
В таблице коэффициентов УЕФА у России осталось 38,382 балла. У Нидерландов стало 37,200 балла, у Бельгии — 36,500.
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