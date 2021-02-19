Мельбурн, Австралия, , 09:43 — REGNUM Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) в парном разряде. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В финальном матче они одержали победу над чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Соболенко и Мертенс пять раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, восемь ошибок на подаче и один брейк.

Для Соболенко и Мертенс этот титул стал вторым на турнирах «Большого шлема» в парном разряде. В 2019 году они стали победительницами Открытого чемпионата США (US Open).