Филадельфия, США, , 09:04 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающий Колин Блэквелл и защитник Брендан Смит. Российский форвард Павел Бучневич отдал одну результативную передачу.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились нападающие Николя Обе-Кюбель и Джоэль Фараби.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Рейнджерс». Решающий бросок исполнил российский нападающий Артемий Панарин.

В настоящее время «Рейнджерс» занимают седьмое место в Восточном дивизионе, на счету команды 13 очков. «Филадельфия» идёт на втором месте с 19 очками.

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