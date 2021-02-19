Вашингтон, , 08:49 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили нападающие Никлас Бекстрём, Том Уилсон и Конор Шири. Российский форвард Александр Овечкин отдал одну результативную передачу.

В составе «Баффало» точным броском отметился нападающий Виктор Олофссон.

В настоящее время «Вашингтон» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 19 очков. «Баффало» идут на восьмом месте с 10 очками.

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