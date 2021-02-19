Питтсбург, США, , 08:38 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Сидни Кросби, Теодор Блюгерс, Джейсон Цукер и Брайан Раст. Российский форвард Евгений Малкин отдал две результативные передачи.

В составе «Айлендерс» точным броском отметился нападающий Брок Нельсон.

В настоящее время «Питтсбург» занимает пятое место в Восточном дивизионе, на счету команды 17 очков. «Айлендерс» идут на четвёртом месте с 19 очками.

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