Рим, , 08:29 — REGNUM Лиссабонская «Бенфика» сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:1.

А 55-й минуте матча полузащитник «Бенфики» Пицци реализовал пенальти. А спустя две минуты хавбек «Арсенала» Букайо Сака восстановил равновесие в счёте.

Ответный матч состоится 25 февраля в Пирее (Греция). Отметим, что перенос мест проведения матчей связан с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.

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