Будапешт, , 08:25 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в гостях над австрийским «Вольфсбергом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Тоттенхэма» голы забили нападающие Сон Хын Мин и Гарет Бэйл, полузащитник Лукас Моура и форвард Винисиус Мораис.

«Вольфсберг» смог ответить голом хавбека Михаэля Линдля, который реализовал пенальти.

Ответный матч состоится 25 февраля в Лондоне.

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