Краснодар, , 08:19 — REGNUM «Краснодар» проиграл на своём поле загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:3, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Бруно Петкович, ещё один гол на счету полузащитника Ияйи Атимвена. «Краснодар» ответил голами Маркуса Берга и Виктора Классона.

Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе.

Читайте также: «Милан» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Читайте развитие сюжета: Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА