Белград, , 23:07 — REGNUM «Црвена Звезда» приняла на своем поле «Милан» в рамках первого матча 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Райко Матич» в Белграде и завершилась с ничейным счетом 2:2.

Счет встречи был открыт на 42-й минуте — защитник хозяев Радован Панков отправил мяч в свои ворота. В начале второго тайма «Црвене» удалось вернуть равенство в счете с помощью пенальти, который реализовал хавбек Гелор Канга.

На 61-й минуте «Милан» снова повел в счете. Защитник Тео Эрнандес удачно отправил мяч мимо вратаря в сетку при одиннадцатиметровом ударе.

«Црвене Звезде» удалось выцепить ничью под занавес встречи. Нападающий Милан Павков отправил мяч в ворота соперника на третьей дополнительной минуте.