Берн, , 23:01 — REGNUM «Янг Бойз» принял на своем поле леверкузенский «Байер» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Ванкдорф» в Берне и завершилась победой швейцарской команды со счетом 4:3.

В первом тайме «Янг Бойз» удалось забить три безответных мяча. Голами отличились нападающие Теософ Сибачо и Элина Мешак, а также хавбек Кристиан Фасснахт.

В течение первых 23 минут второго тайма леверкузенский «Байер» перехватил инициативу и вернул равенство в счете с помощью дубля Патрика Шика и гола Муссы Диаби.

За несколько минут до конца «Янг Бойз» вышел из-под прессинга, получив шанс вырвать победу. На 89-й минуте победный гол забил Теософ Сибачо.

«Янг Бойз» является текущим лидером чемпионата Швейцарии, имея преимущество в 16 очков над «Базелем», занимающий второе место с 31 баллом.