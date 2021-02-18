Турин, Италия, , 22:53 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Реал Сосьедада» в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла на нейтральном поле в Турине и завершилась со счетом 4:0 в пользу «дьяволов».

В составе «манкунианцев» два мяча забил Бруно Фернандеш, по голу и голевой передаче на свой счет записали Маркус Рэшфорд и Дэниел Джеймс.

Таким образом, сделавший дубль Бруно Фернандеш в 58 матчах за «МЮ» набрал в общей сложности 52 (33+19) очка по системе «гол+пас». Он перешел в манчестерский клуб в августе 2019 года из лиссабонского «Спортинга».