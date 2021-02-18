Белград, , 22:41 — REGNUM Бывший полузащитник московского ЦСКА и казанского Рубина Бибрас Натхо, в настоящее время защищающий цвета сербского «Партизана», сравнил чемпионаты России, Греции и Сербии, а также рассказал о возможности вернуться в РПЛ.

«В каждой стране игра разная. В России более сильная лига, чем в Греции. А в Сербии давление выше, чем в России. Российский футбол больше ориентирован на дисциплинированность, тактику.

Я все еще общаюсь с отдельными людьми и смотрю как можно больше матчей РПЛ. В футболе все возможно. Если бы мне поступило предложение из России, я был бы не против возвращения», — приводит слова израильтянина портал Russian Football News.