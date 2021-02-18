Аоста, Италия, , 22:04 — REGNUM В североитальянских регионах в четверг, 18 февраля, прошли новые акции протеста против запрета на открытие горнолыжных курортов.

И само решение правительства, и то, как он было принято — настоящий «позор», заявили, в частности, участники митинга в Аосте.

Ранее власти страны разрешили горнолыжным курортам начать с 15 февраля работу при соблюдении санитарных ограничений, однако вечером 14 февраля ответственный за борьбу с эпидемией комитет правительства это разрешение отменил.

Власти ряда горных регионов страны выразили крайнее недовольство такими действиями правительства, прозвучали даже заявления, что курорты, несмотря на новейшее постановление, будут работать. Объем потерь от зимнего простоя участники рынка оценивают в 11 млрд евро.