Милан, Италия, , 21:58 — REGNUM Эпидемиологические и экономические проблемы Италии не являются причиной для отказа от намеченных крупных проектов, заявил в четверг, 18 февраля, кандидат в премьер-министры страны Марио Драги.

В частности, новое правительство не намерено отказываться от подготовки к зимней Олимпиаде, которая должна пройти в Милане и Кортине д'Ампеццо в 2026 году.

Читайте также: Почему Италия сплотилась вокруг банкира

Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, ранее получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий войдут в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте проходит 18 февраля.