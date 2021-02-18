Ливерпуль, Великобритания, , 21:54 — REGNUM «Эвертон» выставил «ПСЖ» ценник за нападающего Мойзе Кина.

Согласно информации портала Daily Mail, ливерпульский клуб рассчитывает выручить 70 миллионов фунтов за перехода футболиста, который на данный момент выступает за «ПСЖ» на правах аренды. За Кина между собой поборются «ПСЖ» и его бывший клуб — туринский «Ювентус».

В нынешнем сезоне Мойзе Кин отличился 10 голами в 17 матчах чемпионата Франции. Также 20-летний форвард записал на свой счет 3 гола в 6 матчах Лиги чемпионов.