Сандерленд, Великобритания, , 21:39 — REGNUM Английская футбольная лига одобрила решение Стюарта Дональда продать контрольный пакет акций «Сандерленда» Кириллу Луи-Дрейфюсу.

Согласно информации на сайте клуба, 23-летний француз официально стал новым владельцем британского клуба.

Отметим, что Кирилл Луи-Дрейфюс является сыном покойного бывшего главы Adidas и «Марселя» Роберта Луи-Дрейфюса, который был женат на россиянке Маргарите Богдановой. Ее состояние оценивается в 5,6 миллиона долларов.

«Сегодняшний день знаменует собой начало захватывающей новой главы в истории «Сандерленда», и хотя нынешняя ситуация в футболе диктует необходимость преодоления трудностей, я уверен, что вместе мы сможем выдержать шторм и заложить прочный фундамент для обеспечения устойчивого развития и долгосрочного успеха клуба», — заявил новый владелец «Сандерленда».