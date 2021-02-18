Барселона, Испания, , 21:33 — REGNUM Один из кандидатов на пост президента каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своим мнением о работе текущего главного тренера клуба Роналда Кумана. Также кандидатов заявил, что хотел бы привести «Барсу» к титулу Лиги чемпионов УЕФА.

В последний раз «Барселона» выходил в финал Лиги чемпионов и выигрывала ее в 2015-м году. Тогда каталонский клуб обыграл туринский «Ювентус» со счетом 3:1.

«Мы доверяем нашим тренерам, у них есть действующий контракт, а оценку их работе мы будем давать, оценив результаты и игру команды. Мы сделаем это с огромным уважением к ним, но будем вести себя требовательно, ведь таков мир спорта. Не будем называть конкретные имена. Посмотрим, что будет дальше.

Мы хотим привести клуб к четвертой победе в Лиге чемпионов под нашим руководством. Когда я был президентом, мы выиграли все розыгрыши, что могли, а наш прямой конкурент не победил ни разу», — приводит слова 58-летнего руководителя портал Marca.