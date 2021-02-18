Нур-Султан, , 20:55 — REGNUM Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал игру своей команды после поражения от «Барыса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Нур-Султана.

«Это была очень непростая и тяжелая игра.

В третьем периоде нужно было оказывать больше давления в атаке. Нужно было всеми возможными способами запихать шайбу в ворота.

К сожалению, нам это удалось сделать лишь один раз, и этого не хватило для победы», — приводит слова Питерса портал Sport.kz.