Рим, , 18:49 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Фиорентина» (Италия) Чезаре Пранделли сообщил, что не будет задействовать форварда Александра Кокорина (Россия) в матче серии А со «Специей». Об этом 18 фераля сообщает Football Italia.

«Завтра он будет на скамейке запасных, но не думаю, что буду использовать его. Мы работаем, чтобы он был готов на 100%», — отметил Пранделли.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 г. из «Спартака» (Москва). За итальянский клуб сыграл 20 мин. в матче серии А с «Интером».

19 февраля «Фиорентина» в рамках чемпионата Италии примет «Специю».