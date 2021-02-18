Будапешт, , 18:36 — REGNUM Международная федерация тенниса (ITF) и Национальное спортивное агентство Венгрии решили отложить проведение Финала теннисного Кубка Билли Джин Кинг на более поздний срок в 2021 г. Об этом18 февраля сообщается на сайте турнира.

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Турнир должен был пройти в Будапеште в апреле 2020 г., но соревнования перенесли на 13−18 апреля 2021 г.

«Решение о переносе Кубка Билли Джин Кинг принято с целью защиты здоровья и безопасности участников и болельщиков», — отмечается в заявлении.

Кубок Билли Джин Кинг 2020−2021 гг. — 58 по счету самый важный турнир между национальными сборными по женскому теннису и первый турнир, носящий название «Кубок Билли Джин Кинг» .