Новосибирск, , 18:29 — REGNUM Хоккейный клуб «Авангард» (Омск) в Новосибирске одержал победу над «Сибирью» (Новосибирск) в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Об этом 18 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шайбы забросили Кирилл Семенов, Рид Буше, Егор Чинахов. При этом голкипер гостей Шимон Грубец отразил 14 бросков и провел третий матч в сезоне «на ноль».

Стоит отметить, что «Сибирь» лишилась шансов на попадание в плей-офф, а «Авангард» — на II строчке в Восточной конференции.