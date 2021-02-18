Тамбов, , 18:01 — REGNUM Начальник управления по физкультуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов заявил, что в регионе создадут новый футбольный клуб. При этом команда не будет иметь отношения к «Тамбову», который сейчас выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это будет команда в Олимп-ПФЛ. У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков», — передает слова Белоусова «Спорт-Экспресс».

Ранее ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала заявление о признании клуба банкротом. Долги по зарплате превышают 150 млн рублей, размер кредиторской задолженности — более 536 млн рублей.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» (13 очков) занимает 16 место в турнирной таблице.