Москва, , 17:29 — REGNUM Защитник футбольного клуба ЦСКА (Москва) Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с клубом. Об этом 18 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я счастлив подписать новое соглашение. … Я хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь. Будем смотреть, до какого момента смогу помогать команде, — передает слова защитника сайт клуба. — Если буду осознавать, что приношу пользу, буду продолжать играть. Если пойму, что не даю отдачи, закончу с футболом и уйду на пенсию».

Новый контракт действует до 2024 г.

Фернандес перешёл в ЦСКА из «Гремио» (Бразилия) в 2012 г., провёл за московский клуб 289 матчей, забил 6 мячей, отдал 46 результативных передач.