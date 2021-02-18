Берлин, , 17:25 — REGNUM Песня «Катюша» не будет исполняться в честь победы лыжников из России на чемпионате мира (ЧМ) в Оберстдорфе (Германия). Об этом 18 февраля передает ТАСС.

Российские лыжники, двоеборцы, прыгуны на лыжах с трамплинам выступят на первенстве под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР), а вместо гимна РФ прозвучит гимн Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Ранее глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе заявляла, что страна намерена использовать песню «Катюша» в качестве замены гимна РФ.

«В честь всех российских победителей ЧМ будет исполняться полная версия гимна FIS», — отметили в международной федерации.

ЧМ по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе 23 февраля — 7 марта.