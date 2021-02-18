Хабаровск, , 15:36 — REGNUM Хабаровский «Амур» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2.

На 28-й минуте защитник «Амура» Павел Турбин открыл счёт. «Нефтехимик» отыгрался в конце третьего периода, отличился форвард Рафаэль Бикмуллин.

В овертайме победную шайбу забросил нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин.

На сегодняшний день «Амур» занимает 19-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 48 очков. «Нефтехимик» идёт на 21-м месте с 35 очками.

Читайте ранее в этом сюжете: «Амур» в овертайме вырвал победу у «Автомобилиста» в матче КХЛ